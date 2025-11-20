Православные активисты потребовали наказать комиков «ЧБД» за шутки об Иисусе
Православное движение «Сорок сороков» обратилось в СК с требованием проверить высказывания участников шоу «Что было дальше?». Поводом стал фрагмент выпуска, где комики шутят об Иисусе.
Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», участники шоу позволили себе реплики вроде «Иисус. Он же из-за меня по воде побежал» и «Да Иисуса я вообще гонял там по этому Иерусалиму». В движении сочли эти фразы «кощунственными» и оскорбляющими религиозные чувства.
Общественники потребовали от Нурлана Сабурова, Сергея Деткова и Алексея Щербакова публичных извинений и удаления всех роликов с этим фрагментом. Однако, по их словам, реакции от артистов не последовало, после чего обращение направили в правоохранительные органы.
