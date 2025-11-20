Православные активисты потребовали наказать комиков «ЧБД» за шутки об Иисусе

20 ноября 2025, 18:29

Фото: iStock/dimid_86

Православное движение «Сорок сороков» обратилось в СК с требованием проверить высказывания участников шоу «Что было дальше?». Поводом стал фрагмент выпуска, где комики шутят об Иисусе.