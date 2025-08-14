«Как соседи»: Архиепископ объяснил уникальность Аляски

14 августа 2025, 15:16

Архиепископ Алексей: Аляска — место, где США и РФ встречаются как соседи

Фото: iStock/rusak

Аляска является местом, где США и Россия могут встречаться как соседи, которые научились жить друг с другом. Так считает глава представительства РПЦ в американском штате архиепископ Алексей.





Напомним, уже в эту пятницу, 15 августа, состоится встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на военной базе Элмендорф — Ричардсон в Анкоридже на Аляске.





«Аляска — то место на географической карте, где США и Россия встречаются не как соперники, а как соседи, которые научились жить бок о бок», — сказал архиепископ Алексей в беседе с RT.

«Да сопутствуют им (переговорам – ред.) истина, смирение и мир», — добавил архиепископ.

«На переговорах Путина и Трампа также будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы», — заявил Ушаков.