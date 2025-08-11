В РПЦ активный приток мигрантов назвали одним из главных вызовов для России
Митрополит Григорий: Миграция стала одним из основных вызовов для России
Миграция представляет серьезную угрозу для будущего России. Она является одним из главным вызовов для страны, на одном уровне с низкой рождаемостью и проведением СВО. Об этом в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» заявил управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий (Петров).
Митрополит Григорий подчеркнул, что проблему миграции нельзя игнорировать. Мигранты зачастую не уважают религиозные и культурные традиции России и совершают множество преступлений.
«Некоторые из наших регионов стараются решить эту проблему на своем уровне – защитить своих граждан. И это благо. Будем надеяться, что такие законы будут приняты и на общегосударственном уровне, чтобы наши граждане не страдали от тех, кого мы называем мигрантами», — сказал иерарх.Митрополит Григорий также указал на экономические причины притока мигрантов. Они — дешевая рабочая сила. Однако, по его мнению, РФ не должна решать вопросы экономического характера путем приглашения новых людей. Это создает угрозу обществу и государству. Иерарх призвал искать иные пути для ответа на экономические вызовы.