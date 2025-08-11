В РПЦ активный приток мигрантов назвали одним из главных вызовов для России

11 августа 2025, 01:01

Митрополит Григорий: Миграция стала одним из основных вызовов для России

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Миграция представляет серьезную угрозу для будущего России. Она является одним из главным вызовов для страны, на одном уровне с низкой рождаемостью и проведением СВО. Об этом в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» заявил управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий (Петров).





Митрополит Григорий подчеркнул, что проблему миграции нельзя игнорировать. Мигранты зачастую не уважают религиозные и культурные традиции России и совершают множество преступлений.





«Некоторые из наших регионов стараются решить эту проблему на своем уровне – защитить своих граждан. И это благо. Будем надеяться, что такие законы будут приняты и на общегосударственном уровне, чтобы наши граждане не страдали от тех, кого мы называем мигрантами», — сказал иерарх.