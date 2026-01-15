В РПЦ рассказали, кому нельзя купаться в проруби на Крещение

15 января 2026, 16:26

Иеромонах Феодорит: больным и пьяным нельзя купаться в проруби на Крещение

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

Больным и пьяным нельзя купаться в проруби на Крещение. Об этом заявил врач-реаниматолог скорой помощи, иеромонах Феодорит (Сеньчуков).





По его словам, которые приводит РИА Новости, человек, который ненадолго погрузился в ледяную воду, не замерзнет, если потом быстро согреется — не алкоголем, а горячим чаем. Однако этого категорически не стоит делать тем, кто страдает от проблем со здоровьем или находится в нетрезвом состоянии.



Феодорит отметил, что купание в проруби — это народная, а не церковная традиция. Главным в празднике он назвал богослужение, а также освящение воды для питья, но не для окунания.

«Иоанн Предтеча крестил народ и до Христа. Это крещение было омытием от грехов. <…> Мы освящаем воду, потому что Господь вошел в воды Иорданские и освятил таким образом эту реку», — заключил Сеньчуков.