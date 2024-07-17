В РПЦ рассказали, можно ли православным «бить жену»

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В Русской православной церкви на вопрос о допустимости методов избиения ответили, что православная церковь категорически против насилия в семье.
«Церковь выступает против домашнего насилия. Супруги должны жить в согласии и любви, избегать конфликтов. Если же ссора всё же произошла, супруги должны вместе искать выход из неё, руководствуясь желанием сохранить свою семью», — подчеркнул зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее на портале «Татар Информ» было опубликовано интервью с Тимуром Камаевым, имамом казанской мечети «Ирек». В этом интервью он рассказал о том, как решать конфликты в семье, основываясь на одном из аятов.
Имам подчеркнул, что во время ссор важно пытаться договориться. Однако если женщина не хочет слушать мужа, допустимо использовать «побивание» — нанесение нескольких лёгких ударов мисваком, специальной щёткой для чистки зубов. Камаев уточнил, что «побивание» не должно причинять женщине боль или травмы, а лишь должно дать ей понять, что она поступает неправильно.
Позже в «Татар Информе» заявили, что слова имама были вырваны из контекста, и удалили интервью с ним.
Позже в «Татар Информе» заявили, что слова имама были вырваны из контекста, и удалили интервью с ним.
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