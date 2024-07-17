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Главная / Новости / Общество/ Журналист-иноагент Андрей Захаров* объявлен в розыск

Журналист-иноагент Андрей Захаров* объявлен в розыск

17 июля 2024, 11:56
Фото: istockphoto/???? ??????

Фото: istockphoto/???? ??????

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск журналиста Андрея Захарова. Причиной стало нарушение им правил деятельности иноагентов.


Информация об этом появилась в базе розыска МВД РФ. Захаров* ранее работал в русской службе «Би-би-си» и «Фонтанке». В апреле в его отношении возбуждено уголовное дело о несоблюдении обязанностей иноагента, именно в связи с этим делом ведётся его розыск.

Тогда же, в апреле в петербургской квартире Захарова прошли обыски. Также силовики приходили к журналистке «Фонтанки» Ксении Клочковой. СМИ писало, что на Захарова возбудили дело о фейках про ВС РФ, а Клочкова проходила по нему в качестве свидетеля. Иноагентом журналист был признан в 2021 году, после чего покинул Россию.

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* Признан иноагентом в РФ
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#иноагенты
Назван срок окончания ремонт путепровода через ж/д пути в Воскресенске
17 июля 2024, 11:58

Второй этап капитального ремонта путепровода через железную дорогу продолжается на Федотовской улице в Воскресенске, завершить работы должны в ноябре текущего года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Отмечается, что первый этап ремонтных работ закончили в конце прошлого года, тогда полностью обновили половину путепровода.

«В рамках второго этапа работ специалисты ремонтируют вторую половину моста: монтируют деформационные швы, занимаются гидроизоляцией, бетонируют выравнивающий слой пролёта и цоколя, строят новые лестницы, ремонтируют опоры и балки пролётов», — рассказал глава регионального Минтранса Алексей Гержик.
Он добавил, что в ближайшее время на проезжей части и тротуаре моста начнётся укладка асфальтобетонного покрытия и монтаж перильного ограждения.

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#воскресенск
#ремонт дорог
#путепровод
#минтранс мо
#алексей гержик
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Депутат Госдумы Колунов проверил ход капремонта котельной в Солнечногорске
17 июля 2024, 11:25

Фото: Валентина Максимова

Капитальный ремонт котельной №271 и теплотрассы проводят в солнечногорском микрорайоне Выстрел, ход работ проверил депутат Госдумы РФ Сергей Колунов, он также побеседовал с местными жителями, передаёт корреспондент Валентина Максимова.
«Нет сомнений, что котельная будет запущена в срок. Если говорить об инженерных сетях, всё будет заменено», — заверил жителей микрорайона Сергей Клунов.
Он добавил, что необходимо проверить готовность оборудования домов к приёму тепла. Для этого планируется подготовить группу специалистов, которые пройдут по объектам, будет также проведена работа с управляющими компаниями.

В настоящее время в котельной устанавливают четыре новых котла для нагревания воды, монтируют вспомогательное оборудование, системы электроснабжения и автоматизации. Обновлённая котельная должна быть запущена в середине сентября.

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#солнечногорск
#котельная
#капитальный ремонт
#капремонт
#госдума
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В России впервые опробовали систему управления БПЛА через космический спутник
17 июля 2024, 11:19

Фото: istockphoto/3DSculptor

Компания «Спутниковая система "Гонец"» совместно с «Геосканом» впервые в России в рамках совместного эксперимента наладили управление беспилотным летательным аппаратом через космический спутник.
Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе «Гонца» (входит в «Роскосмос»). Испытания проводились на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг-2024» в Сахалинской области. В ходе эксперимента были успешно переданы данные о местоположении, телеметрические данные БПЛА в центр обработки данных (ЦОД). Также через спутник была отправлена команда о принудительном возвращении беспилотника к месту запуска.

В перспективе новая система управления дронами с использованием космических технологий может быть задействована там, где отсутствуют привычные каналы связи. По словам генерального директора «Гонца» Павла Черенкова, эксперимент с привлечением спутников для управления БПЛА открывает возможность загоризонтного управления всеми видами беспилотников, а также новый уровень контроля за ними и открывает новую эру развития беспилотных решений в целом.

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#эксперимент
#спутник
#данные
#бпла
#роскосмос
#новости
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На строительстве ФОКа в Раменском завершают монолитные работы
17 июля 2024, 11:10

Фото: istockphoto/3DSculptor

Физкультурно-оздоровительный комплекс возводят на улице Махова в Раменском, в настоящее время на объекте завершают монолитные работы, общая строительная готовность достигла 40 процентов, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас идёт армирование последней балки бадминтонного корпуса, в ближайшие дни приступим к заливке. Также производится кирпичная кладка административного корпуса, бассейна и цокольного этажа», — говорится в сообщении.
Кроме того, идёт подготовка к монтажу кровли, проводится холодное водоснабжение и обустраиваются бытовая и ливневая канализации.

В ФОКе общей площадью свыше 3,8 тыс. квадратных метров проектом предусмотрен бассейн и зал для игры в бадминтон, а также конференц-зал, тренерские и медпункт.

Завершить строительство должны до конца 2024 года.

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#строительство
#министерство строительного комплекса мо
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В каширской деревне Барабаново отпраздновали День села
17 июля 2024, 10:35

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Праздник в честь Дня села утроили на площади у Дома культуры в деревне Барабаново городского округа Кашира, в официальной части мероприятия приняли участие представители руководства муниципалитета и окружного Совета депутатов, сообщает пресс-служба администрации округа.
Перед началом праздника гости возложили цветы к памятнику героям Великой Отечественной войны, затем жителей деревни поздравил первый заместитель главы округа Евгений Тертышников.

«Во все времена главной ценностью каждого населенного пункта являлись люди, которые закладывали и закладывают трудовые и культурные традиции родной земли, которые вкладывают душу в процветание малой Родины», — сказал Тертышников.
Деревенским активистам вручили благодарственные письма от главы округа и местного Совета депутатов. Затем состоялся концерт и огненное шоу.

В рамках праздника также были организованы спортивные состязания, викторины, мастер-классы, выставки и пенная вечеринка.

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#кашира
#праздник
#концерт
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Результат превзошел все ожидания: Американские ученые создали вакцину от ВИЧ
Американские ученые создали вакцину, которая на 100% защищает от ВИЧ
17 июля 2024, 10:32

Фото: istockphoto/Artem_Egorov

Американские ученые создали вакцину, которая на 100% защищает от ВИЧ. Об этом пишет Telegram-канал NEWS.ru.
Препарат ленакапивара, который был разработан биофармацевтической компанией «Gilead Sciences», успешно прошел финальную стадию испытаний. Два раза в год его вкалывали 5300 женщинам от 16 до 25 лет. Эффективность инъекции 100%.

В конце 2024 года учёные закончат тесты на мужчинах. Для полной защиты от ВИЧ хватит двух уколов в год. Стоит такая инъекция 1 864 965 рублей.

Вирус иммунодефицита человека — ретровирус из рода лентивирусов, вызывающий медленно прогрессирующее заболевание — ВИЧ-инфекцию. Вирус поражает клетки иммунной системы. Заболеваемость вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в России в 2023 г. снизилась на 4,6% по сравнению с предыдущим годом, составив 40 человек на 100 000 населения.

ФАС приостановила закупки дженерика против ВИЧ после жалобы британского холдинга. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вирус
#вич
#фас
#тесты
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Константинов: Власти Крыма оценят ущерб от терактов на Крымском мосту
17 июля 2024, 10:29

Фото: istockphoto/gutaper

В Крыму намерены приступить к подсчёту размеров ущерба, нанесённого Крымскому мосту в результате террористических актов. Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов.
В разговоре с РИА Новости он подчеркнул, что работа по оценке ущерба объекта от терактов будет организована на самом серьёзном уровне, с привлечением экспертов и технических специалистов. Парламентарий также добавил, что после совершённых нападений меры безопасности на Крымском мосту многократно усилены.

По словам Константинова, виновные в совершении террористических актов не особенно скрываются и даже бахвалятся своим преступлением. Однако он выразил уверенность, что всех их ждёт неминуемое справедливое наказание.

Украина дважды организовывала теракты на Крымском мосту. В первый раз — в октябре 2022 года, во второй — ровно год назад, 17 июля 2023 года.

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Популярная звезда TikTok Белла Томпсон ушла из жизни в возрасте 10 лет
17 июля 2024, 10:21

Фото: istockphoto / izzzy71

Белла Томпсон, известная в социальных сетях как Bella Brave, была популярной тиктокершей из Канады. К сожалению, она ушла из жизни в возрасте 10 лет. Об этом с грустью сообщила её мать в своих социальных сетях.
«Наша храбрая девочка оставила своё наследие здесь, на земле, чтобы танцевать на улицах из золота. Она мирно ушла в наших объятиях», — написала мать звезды TikTok.

11 июля стало известно, что Томпсон попала в реанимацию из-за лёгочной инфекции. Её ввели в медикаментозную кому.

Ранее сообщалось, что у Томпсон развился облитерирующий бронхиолит, возможно, из-за инфекции в лёгких. Её мать рассказала, что некоторое время назад состояние дочери резко ухудшилось, и у неё начался бред.

Белла Томпсон родилась с тяжёлым комбинированным иммунодефицитом и болезнью Гиршпрунга — заболеванием, поражающим кишечник. На страницу Беллы в TikTok подписано более семи миллионов человек. Там её мама публикует видео о лечении дочери и о том, как она живёт каждый день.

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Из лесов Подмосковья убрали более 3,2 тыс. аварийных деревьев
17 июля 2024, 10:17

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Свыше 3200 аварийных деревьев убрали с территории лесного фонда Московской области за первые шесть месяцев текущего года, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«Всего было убрано 3221 аварийное дерево. Больше всего таких деревьев удалили в Подольском лесничестве — 530. На втором месте по этому показателю Сергиево-Посадское лесничество, откуда убрали 442 аварийных дерева. На третьем и четвёртом — Ступинское и Истринское лесничество с 374 и 319 убранными деревьями соответственно», — уточняется в сообщении.
Дерево считается аварийным и подлежит ликвидации, если у него есть структурные изъяны — гниль или обрыв корней, а также если оно опасно наклонено и может упасть и навредить здоровью или имуществу людей.

Решение о рубке дерева принимается по результатам обращения жителей области.

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#подмосковье
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