Журналист-иноагент Андрей Захаров* объявлен в розыск

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Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск журналиста Андрея Захарова. Причиной стало нарушение им правил деятельности иноагентов.
Информация об этом появилась в базе розыска МВД РФ. Захаров* ранее работал в русской службе «Би-би-си» и «Фонтанке». В апреле в его отношении возбуждено уголовное дело о несоблюдении обязанностей иноагента, именно в связи с этим делом ведётся его розыск.
Тогда же, в апреле в петербургской квартире Захарова прошли обыски. Также силовики приходили к журналистке «Фонтанки» Ксении Клочковой. СМИ писало, что на Захарова возбудили дело о фейках про ВС РФ, а Клочкова проходила по нему в качестве свидетеля. Иноагентом журналист был признан в 2021 году, после чего покинул Россию.
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* Признан иноагентом в РФ
Александр Бойцов