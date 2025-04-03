В РПЦ разрешили заниматься сексом в Великий пост, правда с одной оговоркой

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Секс во время Великого поста не является грехом, если им занимаются супруги в законном браке. Об этом заявил настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете протоиерей Константин Харитонов.
Священнослужитель отметил, что в таком случае муж и жена сами определяют границы интимных отношений.
При этом, если же мужчина и женщина занимаются любовью вне брака – это «смертный грех», уточнил протоиерей Харитонов.
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При этом, если же мужчина и женщина занимаются любовью вне брака – это «смертный грех», уточнил протоиерей Харитонов.
«Апостол Павел сказал: „Брак честен, ложе нескверно“. Меру воздержания во время Великого поста они (супруги – прим. ред.) решают сами между собой», – отметил священнослужитель в беседе с NEWS.ru.Напомним, что великий пост у православных верующих начался 3 марта и продлится более 40 дней. Самый долгий пост предшествует Светлому Христову Воскресению – Пасхе.
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Анастасия Чинкова