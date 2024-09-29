В РПЦ высказались против исключения теории Дарвина из школьной программы

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Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда выступил против исключения теории эволюции Чарльза Дарвина из школьной программы. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».
По его словам, острота проблемы в виде преподавания теории английского естествоиспытателя Дарвина была создана искусственно.
Вместо того, чтобы запрещать преподавание теории эволюции в российских школах Легойда предложил давать детям глубокое представление как о многообразии научного познания, так и различных способов познания, не все их которых в конечном итоге сводятся к науке.
Экс-премьер Чечни, экс-мэр Грозного Муслин Хучиев ранее предложил главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову исключить теорию Дарвина из российских школьных учебников и образовательной программы в целом. Такое предложение положительно оценил председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Он отметил, что теория Дарвина вводит учеников в заблуждение.
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Вместо того, чтобы запрещать преподавание теории эволюции в российских школах Легойда предложил давать детям глубокое представление как о многообразии научного познания, так и различных способов познания, не все их которых в конечном итоге сводятся к науке.
Экс-премьер Чечни, экс-мэр Грозного Муслин Хучиев ранее предложил главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову исключить теорию Дарвина из российских школьных учебников и образовательной программы в целом. Такое предложение положительно оценил председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Он отметил, что теория Дарвина вводит учеников в заблуждение.
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Анастасия Чинкова