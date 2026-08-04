В РПЦ встревожились из-за нового тренда, связанного с детскими именами
В Москве набирает популярность необычный тренд: родители всё чаще называют детей в честь древнегреческих богов и героев. Об этом стало известно 3 августа.
По данным столичного управления ЗАГС, с начала 2026 года в городе уже зарегистрированы 81 новорождённая Афина, а также по одному Одиссею, Аиду, Зевсу, Посейдону, Гераклу, Прометею и другим персонажам античных мифов, включая Афродиту, Геру, Диониса и Артемиду, пишут Argumenti.ru. Особой популярностью пользуется имя Афина — с 2019 года его получили более 700 москвичек. В ведомстве отмечают, что интерес к редким именам из греческой мифологии стабильно растёт.
Однако такая мода вызвала обеспокоенность у православных активистов. Они считают, что выбор языческого имени лишает ребёнка небесного покровителя, который мог бы сопровождать его на протяжении всей жизни. По их мнению, Афина — не святая, она не молится за человека и не предстательствует перед Богом, оставаясь лишь персонажем мифа. Верующие убеждены, что ребёнок достоин носить имя, прославленное в веках православной верой.
Общественники призвали родителей не гнаться за экзотикой и выбирать для детей имена, которые будут не просто красивыми, но и спасительными — от Александра и Марии до Сергия и Екатерины. В управлении ЗАГС Москвы, в свою очередь, подтвердили устойчивый рост числа обращений за регистрацией редких имён из античного пантеона.
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