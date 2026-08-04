В РПЦ встревожились из-за нового тренда, связанного с детскими именами

04 августа 2026, 17:11

В РПЦ не поддержали тренд называть детей именами богов Древней Греции

Фото: istockphoto/Flory

В Москве набирает популярность необычный тренд: родители всё чаще называют детей в честь древнегреческих богов и героев. Об этом стало известно 3 августа.