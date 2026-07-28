В Подмосковье онлайн-запросы на повторную выдачу документов ЗАГС подали 47 000 раз
Жители Подмосковья с начала года подали на региональном портале госуслуг свыше 47 000 заявлений на получение повторных свидетельств об актах гражданского состояния. Такой статистикой поделились в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
Услуга «Выдача повторных документов» доступна на портале в разделе «Гражданам» – «Документы» – «Личные».
«В рамках услуги можно оформить повторное свидетельство о заключении или расторжении брака, об усыновлении или удочерении, о государственной регистрации рождения, смерти, смены имени и установления отцовства. Помимо этого, заявитель может получить повторные документы или справки, подтверждающие факт государственной регистрации акта гражданского состояния», – рассказали в ведомстве.Услугу предоставляют на платной основе в течение 30 календарных дней. Госпошлина за выдачу повторного свидетельства составляет 500 рублей, за выдачу справок – 350 рублей.