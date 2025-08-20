В клубе VISION 3000 обсудят тему туризма как моста между культурами
В Московском доме национальностей 29 августа состоится заседание Международного дискуссионного клуба VISION 3000. Оно будет проходить при поддержке правительства Москвы, сообщили организаторы.
«Тема заседания – «Туризм как мост между культурами: развитие межрегиональных и международных маршрутов». Участники сосредоточатся на том, как развитие межрегиональных маршрутов способствует укреплению единства народов; каков потенциал международных культурных маршрутов как инструмента укрепления взаимопонимания и продвижения традиционных ценностей на глобальном уровне; как цифровые технологии могут дополнять реальный туристический опыт», – говорится в сообщении.Заседание начнётся в 11.00 по адресу: Москва, Новая Басманная ул., 4, стр. 1. Вход – строго по регистрации.
Цели Международного дискуссионного клуба VISION 3000 – углубление международного и межрегионального сотрудничества, совместное изучение историко-культурного наследия стран участниц, экологическая и экономическая повестка, народная дипломатия.
Уже проведено около 40 заседаний клуба. В них в качестве спикеров приняли участие более 300 экспертов.