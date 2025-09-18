Москва и Минск договорились расширить сотрудничество
Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с председателем Минского городского исполнительного комитета Владимиром Кухаревым. По итогам переговоров они подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере цифровизации городского управления. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Стороны договорились расширить взаимовыгодное сотрудничество между двумя столицами в различных экономических отраслях. Соглашение затрагивает социальную сферу и городское хозяйство.
В частности, Москва и Минск будут взаимодействовать в области промышленности, транспорта, ЖКХ, образования, здравоохранения, туризма, занятости населения и охраны окружающей среды.
Правительство Москвы и Минский горисполком намерены содействовать прямым контактам между предприятиями двух столиц. Специалисты из Москвы и Минска планируют активнее обмениваться опытом по широкому кругу вопросов.
Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко ищет претендентов на пост президента Беларуси.
Читайте также: