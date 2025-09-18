Москва и Минск договорились расширить сотрудничество

18 сентября 2025, 19:08

Москва и Минск договорились сотрудничать в цифровизации и городском хозяйстве

Фото: Istock/sezer ozger

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с председателем Минского городского исполнительного комитета Владимиром Кухаревым. По итогам переговоров они подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере цифровизации городского управления. Об этом сообщает РЕН ТВ.