В РСТ рассказали, как действовать при краже в последний день отпуска за границей

02 июня 2026, 18:58

Вице-президент РСТ Мохов: при краже на отдыхе стоит обратиться в полицию

При краже в последний день отпуска за границей важно вызвать полицию и написать заявление, кроме того, стоит обратиться в администрацию отеля и обозначить пропажу. Такой совет дал рассказал вице-президент РСТ Георгий Мохов.





По его словам, в отелях действительно могут происходить кражи. В этом случае администрация отеля сама вызывает полицию, которая проводит необходимое расследование. Гостиницы стараются защитить свою репутацию и оказывают необходимое содействие в поиске злоумышленника.





«В нашей практике были случаи, когда ловили людей, и это не всегда были сотрудники гостиницы: иногда это оказывались постояльцы, которые проникали в соседние номера через балконы. Также бывают так называемые "залетные воры", которые специально проникают в гостиницы», — отметил Мохов в разговоре с Москвой 24.