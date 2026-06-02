В РСТ рассказали, как действовать при краже в последний день отпуска за границей
При краже в последний день отпуска за границей важно вызвать полицию и написать заявление, кроме того, стоит обратиться в администрацию отеля и обозначить пропажу. Такой совет дал рассказал вице-президент РСТ Георгий Мохов.
По его словам, в отелях действительно могут происходить кражи. В этом случае администрация отеля сама вызывает полицию, которая проводит необходимое расследование. Гостиницы стараются защитить свою репутацию и оказывают необходимое содействие в поиске злоумышленника.
«В нашей практике были случаи, когда ловили людей, и это не всегда были сотрудники гостиницы: иногда это оказывались постояльцы, которые проникали в соседние номера через балконы. Также бывают так называемые "залетные воры", которые специально проникают в гостиницы», — отметил Мохов в разговоре с Москвой 24.
Если же кража произошла в последний день отпуска, то остается только написать заявление и дистанционно узнавать, как продвигается расследование. Однако в курортных странах такие происшествия расследуют без особенного желания. Тем не менее бывали случаи, когда о завершении расследования сообщали через полгода после инцидента.
Эксперт посоветовал туристам не брать с собой на отдых дорогие украшения и не хранить все деньги в одном месте. Кроме того, стоит закрывать при выходе из номера окна и двери.