Депутат Милонов сменил «понтовый» iPhone на китайский смартфон
Депутат Государственной Думы Виталий Милонов сменил свой смартфон от Apple на модель Vivo X200 Pro. Это заметили журналисты Life.ru на первом заседании весенней сессии.
В материале отмечается, что ранее парламентарий пользовался iPhone 17 Pro Max ярко-оранжевого цвета, который он приобрёл в петербургском комиссионном магазине. Милонов даже специально подобрал для телефона чехол от местного производителя.
Покупку дорогого зарубежного смартфона политик объяснял «необходимостью» — его Nokia Lumia совершенно неожиданно сломался. Починить старый телефон не вышло, поэтому он приобрел iPhone.
При этом Милонов заявлял, что продукцию Apple дети обычно просят у родителей ради «понта». Так что айфоны — это гаджеты для «лохушек и лохов», а нормальному ребенку такое не нужно.
