Достижения.рф

Депутат Милонов сменил «понтовый» iPhone на китайский смартфон

Депутат ГД Виталий Милонов отказался от iPhone в пользу свежего смартфона Vivo
Виталий Милонов (Фото: Telegram @govoritmilonov)

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов сменил свой смартфон от Apple на модель Vivo X200 Pro. Это заметили журналисты Life.ru на первом заседании весенней сессии.



В материале отмечается, что ранее парламентарий пользовался iPhone 17 Pro Max ярко-оранжевого цвета, который он приобрёл в петербургском комиссионном магазине. Милонов даже специально подобрал для телефона чехол от местного производителя.

Покупку дорогого зарубежного смартфона политик объяснял «необходимостью» — его Nokia Lumia совершенно неожиданно сломался. Починить старый телефон не вышло, поэтому он приобрел iPhone.

При этом Милонов заявлял, что продукцию Apple дети обычно просят у родителей ради «понта». Так что айфоны — это гаджеты для «лохушек и лохов», а нормальному ребенку такое не нужно.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0