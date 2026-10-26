В РСТ рассказали о стоимости визы в Черногорию для россиян
Директор по связям с общественностью туроператора «Интурист» Дарья Домостроева ожидает дальнейшего сокращения потока российских туристов в Черногорию после введения виз. По ее словам, спрос на направление уже сдерживают отсутствие прямых рейсов и сложная дорога.
В беседе с РСТ представители туротрасли уточнили, что взрослым россиянам виза будет стоить около 35 евро. Для детей младше 14 лет консульский сбор составит ориентировочно 17,5 евро. Путешественникам, предположительно, придется лично подавать документы.
Визовый режим для граждан России начнет действовать с 1 ноября. Черногорские власти утвердили соответствующие поправки к правилам въезда в июле 2026 года.
Руководитель отдела развития продукта ITM group Людмила Блинкова отметила, что минувшим летом россияне интересовались отдыхом в республике, однако ажиотажа перед визовыми изменениями рынок не увидел. Она добавила, что точнее оценить спрос на следующий сезон удастся весной, когда туристы начнут планировать летние поездки.
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