В РСТ рассказали о стоимости визы в Черногорию для россиян

26 октября 2026, 10:41

Виза в Черногорию для россиян обойдется примерно в 35 евро

Фото: iStock/Givaga

Директор по связям с общественностью туроператора «Интурист» Дарья Домостроева ожидает дальнейшего сокращения потока российских туристов в Черногорию после введения виз. По ее словам, спрос на направление уже сдерживают отсутствие прямых рейсов и сложная дорога.