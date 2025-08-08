В Турции петербуржцев с ребёнком не пустили на самолёт под выдуманным предлогом
Семья из Петербурга столкнулась с неприятной ситуацией во время возвращения из отпуска в Турции. Об этом пишет издание «Фонтанка».
Отмечается, что супруги с полуторагодовалым сыном без проблем прилетели в Анталью – мальчик сидел на коленях у одного из родителей. Однако при обратном рейсе сотрудники авиакомпании Turkish Airlines потребовали предоставить специальное детское кресло для ребёнка.
Во время регистрации представители авиакомпании отказались посадить семью на борт, сославшись на отсутствие необходимого оборудования для маленького пассажира. Из-за этого семья не смогла вылететь в запланированное время, что значительно испортило впечатления от поездки.
В результате семье пришлось переплатить 210 тысяч рублей за возвращение домой.
В Turkish Airlines на обращение пассажиров заявили, что такая причина не связана с работой авиакомпании. На данный момент россиянам не компенсировали расходы.
Читайте также: