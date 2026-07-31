В РСТ россиянам посоветовали места для отдыха в бархатный сезон

31 июля 2026, 14:44

Вице-президент РСТ Горин: В бархатный сезон надо отдыхать в Китае, ОАЭ и Египте

Фото: istockphoto/FTiare

В конце июля-начале августа в России стартует период активных продаж туров на бархатный сезон. В это время многие отельеры снижают цены на проживание, а на рынке авиаперевозок появляется большое количество доступных билетов. Погода на курортах всё ещё радует теплом, а море остаётся комфортным для купания.