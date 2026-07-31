В РСТ россиянам посоветовали места для отдыха в бархатный сезон
В конце июля-начале августа в России стартует период активных продаж туров на бархатный сезон. В это время многие отельеры снижают цены на проживание, а на рынке авиаперевозок появляется большое количество доступных билетов. Погода на курортах всё ещё радует теплом, а море остаётся комфортным для купания.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с URA.RU рассказал о наиболее востребованных направлениях предстоящего бархатного сезона и ключевых тенденциях текущего года. По словам эксперта, Египет входит в число лидеров по популярности.
В сентябре это направление способно составить серьёзную конкуренцию таким традиционным фаворитам, как Турция, Бали и Мальдивы. Если на Бали в этот период начинаются дожди, в Турции вечерами становится прохладно, а отдых на Мальдивах требует значительных бюджетов, то Египет выгодно сочетает тёплую погоду, демократичные цены и комфортный климат.
Горин отметил устойчивый рост спроса на зарубежные поездки — в среднем на 8% и выше, а по некоторым странам показатели значительно превышают прошлогодние. Так, интерес российских туристов к Вьетнаму увеличился почти втрое. Традиционными лидерами бархатного сезона остаются Турция и Египет. Кроме того, начинается высокий сезон для ОАЭ и других государств Ближнего Востока. Также сохраняется высокий спрос на направления Юго-Восточной Азии — Таиланд, Вьетнам и безвизовый Китай.
Особую динамику показывает Китай: рост интереса со стороны россиян составил 30%. Ключевыми факторами стали наличие прямых рейсов, отмена визовых формальностей и укрепление рубля. В то же время, по словам вице-президента РСТ, внутренние российские направления фиксируют незначительное снижение спроса по сравнению с прошлым годом.
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