Раменский парк приглашает интересно отдохнуть на открытом воздухе
В Раменском парке в конце июля и начале августа пройдут увлекательные мероприятия для посетителей всех возрастов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
«29 июля детей ждут разнообразные активности на площади Лира – подвижные игры, которые позволят малышам весело провести время и активно отдохнуть, спортивные эстафеты. Также будет проведён творческий мастер-класс «Мастерим своими руками». 1 августа программа продолжится весёлыми стартами для детей на площади Лира. Затем снова состоится мастер-класс. А вечером всех любителей зажигательных танцев ждут на бачата-вечеринку», – говорится в сообщени2 августа утро начнётся с занятий по танцам клуба «Активное долголетие» на баскетбольной площадке. На Исторической аллее пройдет мастер-класс «Гавайские танцы», который позволит участникам окунуться в атмосферу тропического праздника. Завершится день вечерним кинопоказом на площади Лира под открытым небом.
3 августа желающих ждут на занятие по йоге на поляне у площади Амфитеатр. Днём там же стартует спортивная игровая программа. А позже всех ждут на ретро-танцы, где можно было окунуться в атмосферу прошлых эпох.