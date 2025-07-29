Раменский парк приглашает интересно отдохнуть на открытом воздухе

29 июля 2025, 00:02

Фото: Алексей Гречушников

В Раменском парке в конце июля и начале августа пройдут увлекательные мероприятия для посетителей всех возрастов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.







«29 июля детей ждут разнообразные активности на площади Лира – подвижные игры, которые позволят малышам весело провести время и активно отдохнуть, спортивные эстафеты. Также будет проведён творческий мастер-класс «Мастерим своими руками». 1 августа программа продолжится весёлыми стартами для детей на площади Лира. Затем снова состоится мастер-класс. А вечером всех любителей зажигательных танцев ждут на бачата-вечеринку», – говорится в сообщени