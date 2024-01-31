В «Руспродсоюзе» сообщили о значительном снижении цен на яйца

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Розничные цены на куриные яйца снизились на 1,5% в период в 21 по 28 января. Об этом сообщил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Согласно показателям за 21 января средняя стоимость десятка яиц составляла 133,63 рубля. В настоящее время цена снизилась и достигла 131,62 рублей.
Данные Росстата гласят, что снижение розничных цен на яйца началось ближе к середине января. Сначала цена упала на 0,2%, а к концу месяца – ещё на 1,4%.
Отмечается, что такая динамика наблюдается из-за резкого наращивания импорта куриных яиц. По данным Россельхнадзора, в Россию с начала января было завезено 60,7 миллионов яиц. Поставщиками были Белоруссия, Азербайджан и Турция.
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Данные Росстата гласят, что снижение розничных цен на яйца началось ближе к середине января. Сначала цена упала на 0,2%, а к концу месяца – ещё на 1,4%.
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Анастасия Чинкова