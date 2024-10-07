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В «Русской общине» ответили на обвинения, прозвучавшие в Чечне, в разжигании розни

В «Русской общине» ответили на обвинения из Чечни в разжигании розни
07 октября 2024, 11:58
Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

В «Русской общине» прокомментировали обвинения в разжигании межнациональной розни и работе на Запад. Ответ одного из координаторов организации опубликован в Telegram-канале движения.
Напомним, уполномоченный по правам человека Чечни Мансур Солтаев заявил, что «Русская община» разжигает межнациональную рознь и работает на иностранные спецслужбы. Он также призвал полицию обратить внимание на деятельность организации.
«Мы готовы к любым проверкам. Соблюдение законодательства является одной из основ деятельности организации. Соблюдение общественного порядка — основная цель движения. Почему вдруг так расстроился и обеспокоился уважаемый Мансур Мусаевич, мне непонятно», — сказал координатор «Русской общины» Андрей Афанасьев.



Он также отметил, что «Русская община» наоборот «тушит» межнациональную рознь, а не занимается ее разжиганием.

Также в организации отметили, что основные нападки начались после публикации материала британским изданием BBC. Уточняется, что на дискредитацию «Русской общины» по линии западных спецслужб выделены серьёзные деньги.

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За неделю в Подмосковье переселили из аварийного жилья более 390 человек
07 октября 2024, 12:12

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Свыше 390 человек переселили из аварийного жилья в девяти городских округах Московской области за минувшую неделю, общая площадь расселённого жилого фонда составила более 6,3 тыс. квадратных метров, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
«На прошедшей неделе из 140 помещений в аварийном жилом фонде в округах Электросталь, Богородский, Сергиево-Посадский, Дзержинский, Пушкинский, Егорьевск, Одинцовский, Люберцы и Котельники расселены 393 человека», — говорится в сообщении.
Переселенцам предоставили квартиры в новостройках и на вторичном рынке жилья, а также выплатили выкупную стоимость или предоставили сертификаты на приобретение недвижимости в любом районе Подмосковья.

Расселение аварийных домов проводится в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда».

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«Расстройство личности»: Депутат Милонов высказался о людях, называющих себя квирами*
Депутат Милонов: количество самоубийств среди квиров в десятки раз выше
07 октября 2024, 11:59

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В середине сентября в Ленинградской области произошло жестокое убийство. 20-летний квир-блогер* лишил жизни 53-летнего политического активиста, нанеся ему более 20 ножевых ранений. Особенное внимание общественности привлекла личность убийцы, который заявил, что не отождествляет себя с каким-либо полом.
О каком отклонении может говорить то, что человек не относит себя ни к женщинам, ни к мужчинам, рассказал депутат Госдумы, член Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов в беседе с «Радио 1».

«Это очень серьезное расстройство личности. По оценкам, имевшим место и среди западных психиатров, именно эти люди склонны во много раз чаще совершать преступления. Рассудок этого человека уже помутнен, потому что он не может идентифицировать простейшие вещи: мальчик он или девочка. Это говорит, что у человека очень серьезное расстройство психики. Его надо лечить. Новая идеология говорит, что лечить не надо и это норма, но это не просто свобода, а тревожный сигнальчик, и ничего нормального этот человек уже сделать не может точно», — пояснил Милонов.

Он рекомендовал таких людей показывать специалистам, которые занимаются подобными расстройствами.

«И там уже комплексная терапия применяется. Медикаменты используются, которые тормозят процессы, которые связаны, может, с поражением головного мозга, может, с другим, но человека нужно стабилизировать. Если он не может понять, кто он на самом деле, то и другие принципиальные вопросы для человека могут быть не решены. Нюансы его поведения непредсказуемы. А то, что такие люди излишне эмоциональны истеричны и подвержены внезапным всплеском гнева — доказано. Количество самоубийств среди этих людей в десятки раз выше, не потому что их не любят, а потому что они сами по себе люди, страдающие заболеваниями», — заключил депутат.

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*движение относится к ЛГБТ, признанному экстремистским и запрещенным на территории России
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В парках Подмосковья за неделю побывали более 1,5 млн человек
07 октября 2024, 11:56

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Свыше полутора миллионов человек посетили парки Московской области за неделю с 30 сентября по 6 октября, это на 261 тысячу человек больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Минблагоустройства региона.
«Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона. (…) Всего на территории Московской области расположено 194 парка культуры и отдыха», — отметил зампред подмосковного правительства — министр благоустройства Михаил Хайкин.
Недельный рейтинг посещаемости возглавил парк «Пехорка» в Балашихе, где побывали 55 тысяч человек. На втором месте парк Мира в Мытищах — там за неделю насчитали 38,9 тыс. посетителей. Третью строчку рейтинга занял парк Толстого в Химках (38,8 тыс. посетителей). На четвёртом месте Фабричный парк в Истре (31 тысяча посетителей). А замыкает топ-5 Центральный парк в Лыткарине, где за неделю побывали 27 тысяч человек.

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#московская область
#подмосковье
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Стало известно об ограничениях в Казахстане из-за вируса Марбург
В аэропортах Казахстана начали мерить температуру из-за вируса Марбург
07 октября 2024, 11:53

Фото: iStock/skyNext

В аэропортах Казахстана начали мерить температуру всем прибывающим из-за рубежа пассажирам, чтобы избежать распространения вируса Марбург. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач страны Сархат Бейсенова, ее заявление приводит пресс-служба Минздрава. Отмечается, что измерение температуры тела будут проводить бесконтактными устройствами.
Ранее завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова заявляла, что вирус Марбург является особо опасной инфекцией, летальность которой достигает 80%.

По ее словам, во многих случаях у человека в ходе этой инфекции наступает смерть от обезвоживания. Также возможно развитие геморрагического синдрома, нарушение микроциркуляции внутри сосудов, начинают страдать лёгкие, печень, желудочно-кишечный тракт, происходит некроз тканей.

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#аэропорт
#казахстан
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В Апрелевке отметили 225-летие Пушкина и завершили благоустройство лесопарка «Дубки»
07 октября 2024, 11:49

Фото: пресс-служба администрации г. о. ​Наро-Фоминск.

В 2024 году отмечается 225-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Жители Апрелевки решили сделать эту осень пушкинской. 5 октября в лесопарке «Дубки» состоялся осенний праздник «Там, на неведомых дорожках». Однако поводом для празднования была не только сама осень, но и завершение благоустройства лесопарка, сообщает пресс-служба администрации г. о. ​Наро-Фоминск.
Работы по благоустройству начались в 2023 году в рамках программы губернатора Московской области «Парки в лесу». Уникальный природный объект стал одним из десяти подмосковных лесопарков, которые преобразятся до конца года.

Поздравить жителей округа с завершением благоустройства приехал и сам Пушкин в сопровождении своей жены. Знаменитая пара приветствовала гостей и провела праздничный концерт с участием лучших артистов и коллективов культурных учреждений города и округа. Среди них был легендарный хор русской песни «Мелодия», отмечающий своё 75-летие.

Атмосфера «пушкинской» эпохи была воссоздана творческими коллективами музеев и библиотек Апрелевки и Селятино, которые представили мини-выставки и мастер-классы для всей семьи. Гости с восторгом наблюдали за ожившими персонажами сказочного Лукоморья.

Маленькие и взрослые гости праздника смогли опробовать новые прогулочные маршруты, игровые площадки и спортивные зоны.

«Главный природный арт-объект обновлённого лесопарка "Дубки" – Дуб желаний, символически посаженный во время праздника почётными гостями. Хочется верить, что это волшебное древо поможет каждому в исполнении доброй мечты, а «неведомые дорожки» лесопарка станут знакомыми и любимыми всеми, кто живёт и гостит в Апрелевке», — отметила заместитель главы Наро-Фоминского округа Елена Кузнецова.
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#наро-фоминск
#московская область
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Ефимов: готовы металлоконструкции двух путепроводов на участке Южной рокады
07 октября 2024, 11:46

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

На участке Южной рокады смонтированы металлоконструкции двух путепроводов от улицы Каспийская до 1-го Котляковского переулка. Об этом заявил заммэра столицы по строительству и градостроительной политике Владимир Ефимов.
«Общая протяженность строящегося участка от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка составляет 9,5 километра, из них 2,77 километра приходится на основной ход магистрали, а остальное — на улично-дорожную сеть», — пояснил Ефимов.
Ранее сообщалось о завершении благоустройства парка «Дубки». Там воссоздали атмосферу эпохи Александра Сергеевича Пушкина и отметили 225-летие писателя. Для гостей организовали спортивные зоны, прогулочные маршруты, а также игровые площадки.

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Мэр Москвы Собянин поздравил президента РФ Путина с днем рождения

В Павловском Посаде 4 октября прошла профилактическая акция «Ребёнок в автомобиле»
#россия
#москва
#строительство
#новости
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Мэр Москвы Собянин поздравил президента РФ Путина с днем рождения
07 октября 2024, 11:43

Фото: сайт Кремля

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина. Поздравление градоначальник опубликовал в своем Telegram-канале.
«Поздравляю Владимира Владимировича Путина с днем рождения! Благодаря нашему президенту Россия — могучая держава», — говорится в публикации.
Собянин добавил, что Россия и Москва, в частности, находятся в бурном расцвете, происходит реализация масштабных проектов. Кроме того, мэр отметил преданность главы государства к своему делу и любовь к России и россиянам.

«…честность, мужественность и человечность глубоко восхищают и служат примером для каждого из нас. Желаю крепкого здоровья и реализации всего задуманного на благо Отечества», — резюмировал Собянин.
Владимиру Путину сегодня исполняется 72 года.

Как сообщалось ранее, в Москве начался отопительный сезон, отопление включают на социальных объектах и в жилых домах.

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#новости
#день рождения
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В Крыму приостановили движение поездов на участке Феодосия - Владиславовка
07 октября 2024, 11:39

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

Движение пригородных поездов на участке Феодосия - Владиславовка временно приостановлено по техническим причинам. Об этом говорится в Telegram-канале Министерства транспорта Республики Крым.
Уточняется, что оперативные службы делают все необходимое для восстановления движения. О последующих изменениях будет сообщено дополнительно.

В ведомстве отметили, что пассажирам необходимо следить за официальными источниками информации.

Ранее на юго-востоке Крыма из-за пожара на нефтебазе был введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Напомним, советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что утром 7 октября произошло возгорание на феодосийской нефтебазе. В результате произошедшего никто не пострадал. На месте работают сотрудники экстренных служб.

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#поезд
#железная дорога
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В Павловском Посаде 4 октября прошла профилактическая акция «Ребёнок в автомобиле»
07 октября 2024, 11:26

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад

Сотрудники ГИБДД Павлово-Посадского района провели 4 октября профилактическую акцию «Ребёнок в автомобиле» для предупреждения нарушений правил перевозки детей, сообщает пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад.
Одно из ключевых требований ПДД к перевозке детей младше 12 лет — наличие специального удерживающего кресла в автомобиле. Однако многие водители недооценивают важность безопасности маленьких пассажиров, что может привести к трагическим последствиям.

Во время акции сотрудники ГИБДД останавливали автомобили и разъясняли водителям необходимость использования детских кресел, правила их установки и последствия неправильной перевозки детей.

Всем водителям были вручены информационные материалы.

В результате акции был зафиксирован один случай нарушения статьи 12.23 части 3 КоАП РФ «Несоблюдение требований ПДД РФ».

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