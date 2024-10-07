В «Русской общине» ответили на обвинения, прозвучавшие в Чечне, в разжигании розни

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В «Русской общине» прокомментировали обвинения в разжигании межнациональной розни и работе на Запад. Ответ одного из координаторов организации опубликован в Telegram-канале движения.
Напомним, уполномоченный по правам человека Чечни Мансур Солтаев заявил, что «Русская община» разжигает межнациональную рознь и работает на иностранные спецслужбы. Он также призвал полицию обратить внимание на деятельность организации.
Он также отметил, что «Русская община» наоборот «тушит» межнациональную рознь, а не занимается ее разжиганием.
Также в организации отметили, что основные нападки начались после публикации материала британским изданием BBC. Уточняется, что на дискредитацию «Русской общины» по линии западных спецслужб выделены серьёзные деньги.
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«Мы готовы к любым проверкам. Соблюдение законодательства является одной из основ деятельности организации. Соблюдение общественного порядка — основная цель движения. Почему вдруг так расстроился и обеспокоился уважаемый Мансур Мусаевич, мне непонятно», — сказал координатор «Русской общины» Андрей Афанасьев.
Он также отметил, что «Русская община» наоборот «тушит» межнациональную рознь, а не занимается ее разжиганием.
Также в организации отметили, что основные нападки начались после публикации материала британским изданием BBC. Уточняется, что на дискредитацию «Русской общины» по линии западных спецслужб выделены серьёзные деньги.
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Элина Позднякова