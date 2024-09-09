В Саратове семья мигрантов захватила квартиру жены участника СВО

Фото: iStock/vichinterlang
В Саратове семья мигрантов захватила квартиру, которая принадлежит жене участника специальной военной операции. Об этом информирует Telegram-канал «Русская община ZOV».
По данным канала, супруга участника СВО сдала квартиру в аренду, которая после оказалась оккупирована гостями из ближнего зарубежья. Сообщается, что они перестали оплачивать коммунальные услуги и квартплату, а через три месяца перестали выходить на связь.
Дружина быстро отреагировала на ситуацию. Братья прибыли на место, пригласив потерпевшую и реэлтора с договором аренды, чтобы помочь разрешить конфликт. Благодаря совместным усилиям, вежливым просьбам и взаимопомощи все долги были погашены. Они покинут квартиру в понедельник, 9 сентября.
Ранее сообщалось, что в Самаре семья участника спецоперации обратилась с просьбой о помощи из-за постоянных нападок соседей из Узбекистана. Общественники быстро отозвались и встретились с мигрантами. Теперь родственники бойца находятся под защитой общины, пока он занят защитой родины.
В городе Лубны Полтавской области на северо-востоке Украины мужчина взорвал гранату возле магазина. Об этом проинформировало региональное управление полиции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Крупнейший аэропорт Швеции временно закрылся из-за неопознанных дронов в небе
В Подмосковье 70-летний мужчина выжил после выстрела в голову
На Украине погиб чиновник, занимавшийся снабжением ВСУ беспилотниками
Дружина быстро отреагировала на ситуацию. Братья прибыли на место, пригласив потерпевшую и реэлтора с договором аренды, чтобы помочь разрешить конфликт. Благодаря совместным усилиям, вежливым просьбам и взаимопомощи все долги были погашены. Они покинут квартиру в понедельник, 9 сентября.
Ранее сообщалось, что в Самаре семья участника спецоперации обратилась с просьбой о помощи из-за постоянных нападок соседей из Узбекистана. Общественники быстро отозвались и встретились с мигрантами. Теперь родственники бойца находятся под защитой общины, пока он занят защитой родины.
В городе Лубны Полтавской области на северо-востоке Украины мужчина взорвал гранату возле магазина. Об этом проинформировало региональное управление полиции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Крупнейший аэропорт Швеции временно закрылся из-за неопознанных дронов в небе
В Подмосковье 70-летний мужчина выжил после выстрела в голову
На Украине погиб чиновник, занимавшийся снабжением ВСУ беспилотниками
Дарья Осипова