«Хотим русской крови»: толпа цыган пыталась наказать школьника под Ростовом, подробности

Недавно по сети разошлись скандальные видео из Ростовской области, где на разборки в одну из школ Ростовской области приехала целая толпа цыган. «Русская община» писала, что причиной тому стала ссора между двумя школьниками, один из которых пожаловался своему табору. По словам активистов, дошло до того, что в самый разгар конфликта в толпе звучали крики «Отсидим, но порешаем», «Мы их убьем» и даже «Хотим русской крови».