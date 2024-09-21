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«Хотим русской крови»: толпа цыган пыталась наказать школьника под Ростовом, подробности

21 сентября 2024, 17:27
Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

Недавно по сети разошлись скандальные видео из Ростовской области, где на разборки в одну из школ Ростовской области приехала целая толпа цыган. «Русская община» писала, что причиной тому стала ссора между двумя школьниками, один из которых пожаловался своему табору. По словам активистов, дошло до того, что в самый разгар конфликта в толпе звучали крики «Отсидим, но порешаем», «Мы их убьем» и даже «Хотим русской крови».
О подробностях громкого происшествия и исходе конфликта — в материале «Радио 1».

Вернулся с табором

Фото: iStock/mrohana



Все произошло в станице Тацинская Ростовской области. Во время занятий между собой повздорили два школьника — цыганенок из пятого класса стал обижать мальчика-третьеклассника. За малыша вступился другой школьник, пнул пятиклассника и сделал ему замечание.

«После конфликта мальчик побежал домой и уже пришел в школу вместе с представительницами цыганской национальности, с женщинами. Одна из женщин схватила моего ребенка за подбородок и произнесла такую фразу: «Тебе хана». После того, как ушли женщины, в школу ворвались мужчины цыганской национальности», — рассказывает мама третьеклассника.

Извинения на коленях

Фото: iStock/Cylonphoto

По словам отца мальчика, который вступился за младшего, его сын «сделал легкий пендаль» ребенку цыганской национальности, чтобы тот «не обижал маленьких и отстал от ребенка». Однако тот вернулся в школу с целым табором цыган.

Толпа мужчин ворвалась на территорию учебного заведения, вовлекла в разборки множество учащихся и даже учителей. После чего классной руководительнице пришлось вызвать в школу отца заступившегося мальчика.
«Классный руководитель вызвала меня в школу, объяснив тем, что у моего сына проблемы с цыганами. Когда я приехал в школу, ко мне подошли три цыгана, на повышенных тонах, хотели, чтобы мой ребенок перед ними извинился», — рассказал мужчина.

Районные власти и разбитое авто

Фото: iStock/photosaint

Отец добавил, что, получив отказ, цыгане стали требовать, чтобы уже сам мужчина вместе с сыном встал на колени и извинился перед всем табором. В этот момент, по его словам, другой цыган с трубой накинулся на его автомобиль и несколько раз по нему ударил.

В момент, когда конфликт накалился еще сильнее, мужчина обратился за помощью к активистам «Русской общины».

«Районные власти пытались убедить силовиков, что это сугубо бытовой конфликт, что якобы «просто повздорили взрослые». Но свидетельские показания и видеодоказательства перевесили дежурную толерантность. И только после этого состоялась встреча с табором», — говорится в сообщении «Русской общины».

Чем все закончилось?

Фото: iStock/blinow61
Отмечается, что, когда к школе приехали не менее 25 мужчин из «Русской общины», цыгане сразу стали просить гарантии личной безопасности, а конфликт постепенно стал сходить на нет.

За разбитую машину отец школьника получил компенсацию от нападавших в тот же день. В обстоятельствах и деталях случившегося сейчас разбираются правоохранительные органы.

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Двое детей насмерть отравились покупными пельменями в Красноярском крае
21 сентября 2024, 17:04

Фото: iStock/Anastasiia Burlakova

Двое детей из Красноярского края насмерть отравились купленными пельменями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
Отмечается, что трагедия произошла утром в субботу, 21 сентября. У членов семьи из села Красная Сопка появились признаки пищевого отравления – боли в животе, тошнота и рвота. Родители вместе с детьми обратились за медицинской помощью.

В результате врачам не удалось спасти шестилетнюю девочку и её 13-летнего брата. Выяснилось, что накануне они вместе с родителями съели на ужин купленные в местном магазине пельмени.

Следователи начали осматривать метро происшествия. Возбуждено уголовное дело.

В настоящее время родители и ещё двое детей находятся в тяжёлом состоянии в больнице.

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В Москве остановили «Газель» с золотыми слитками
Силовики в Москве остановили «Газель» с золотыми слитками на 18 млн рублей
21 сентября 2024, 15:36

Фото: iStock/ONGHO SHIN

Сотрудники силовых структур в Москве остановили «Газель», в которой перевозили золотые слитки на сумму более 18 миллионов рублей. Об этом проинформировали в пресс-службе столичной прокуратуры.
Инцидент произошел на улице Симоновский Вал. В машине находились двое мужчин 36 и 48 лет, которые «добровольно выдали сумку с пятью кустарными слитками из металла желтого цвета».

Уточняется, что слитки были переданы на экспертизу. Спустя некоторое время специалисты установили, что в их составе золото, серебро, цинк и медь. Масса чистого золота составила не менее 2,5 килограмма.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Однако остается неизвестным, злоумышленников отправили под домашний арест или заключили под стражу.

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База ЧВК «Вагнер» загорелась под Краснодаром
«РВ»: под Краснодаром разгорелся пожар на бывшей базе ЧВК «Вагнер»
21 сентября 2024, 14:37

Фото: istock/abadonian

В Краснодарском крае сегодня, 21 сентября, произошел пожар на бывшей базе ЧВК «Вагнер» у хутора Молькино. Об этом сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской Весны». По словам очевидцев, огонь разгорелся из-за халатности, а не в следствие атаки ВСУ.
По данным издания, пламя охватило административные постройки и бывший штаб «Вагнера», которая располагалась в нем более 10 лет. Отмечается, что группа покинула Молькино в конце июля 2023 года.

Ранее сообщалось, что Президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера назначил командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Подольского на пост советника по безопасности. Отмечалось, что Подольский, также известный под позывным «Салем», официально вступил в должность, что подчеркивает продолжение партнерства между этой африканской страной и ЧВК «Вагнер».

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#краснодарский край
#пожары
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Депутат КПРФ, заказавший проститутку в Госдуму, оказался женат
SHOT: Депутат Парфёнов, заподозренный в заказе проститутки в ГД, женат
21 сентября 2024, 13:33

Фото: iStock/Andrii Lysenko

Депутат КПРФ Денис Парфёнов, который, предположительно, стал участником скандального интимного видео, снятого в кабинете Госдумы, оказался женат. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что будущую жену 36-летний парламентарий отбил у товарища-однопартийца около 5 лет назад. У пары есть двое детей

С Марией Ломакиной скандальный депутат познакомился несколько лет назад: вместе с парнем девушка приехала из Магнитогорска в Москву, все трое уже состояли в партии. За некоторое время до свадьбы Денис увел Марию у ее жениха.

Мария, которая чем-то похожа на ту самую жрицу любви с эротического видео, ранее была репетитором по английскому, а потом стала работать помощницей супруга в Госдуме.

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«Просила жениться»: известная транс-модель Абрамидзе зверски убита в Грузии, ее связь с Максимом Галкиным*
В Грузии убита известная транс-модель Кесария Абрамидзе: что известно
21 сентября 2024, 13:24

Фото: соцсети Кесарии Абрамидзе

В Тбилиси была зверски убита 37-летняя женщина-трансгендер Кесария Абрамидзе. Правоохранители задержали подозреваемого в этом чудовищном преступлении. Им оказался 26-летний охранник бара Бека Джаиани и бывший возлюбленный грузинки. О том, что заставило его расправиться с жертвой и как Кесария была связана с супругом Аллы Пугачевой Максимом Галкиным* расскажет редакция «Радио 1».

Убийство женщины-трансгендера


В ходе следствия выяснилось, что примерно за неделю до убийства Бека поссорился с Кесарией. На допросе мужчина признался в совершении преступления. Мотивом убийства он назвал шантаж.

«Джаиани утверждает, что Абрамидзе просила жениться на ней, в противном случае шантажировала распространением их совместных фото», — сообщили правоохранители.

Оказалось, что модель настоятельно просила своего партнера поделиться их отношениями с общественностью. Однако он был совершенно против того, чтобы публично признать свою взаимосвязь с трансгендерной женщиной.

По словам знакомых и соседей, Кесария испытывала сильные переживания насчет того, что Бека стеснялся рассказать своим друзьям и знакомым об их романе. Скандалы возникали часто, Джаиани оскорблял свою партнершу и неоднократно поднимал на нее руку.

По словам Беки, он намеренно сказал Кесарии о том, что готов на размещение их совместных снимков в социальных сетях и договорился с девушкой о встрече. Затем он приобрел в складной нож, вызвал такси и направился к дому Абрамидзе. На место событий он прибыл в 19:10, зашел в ближайший продуктовый магазин, купил алкогольные напитки и в 19:27 вошел в квартиру женщины-трансгендера.

«Сначала обвиняемый ударил Абрамидзе, а затем нанес ей 28 колотых ранений в разные участки тела с помощью ножа, купленного в тот же день. От полученных травм Кесария скончалась на месте», — говорится в заявлении прокуратуры.

Что известно о первой женщине-трансгендере из Грузии


Фото: соцсети Кесарии Абрамидзе

Кесария Абрамидзе, ранее известная как Бесо Абрамидзе, родилась 18 августа 1987 года. В 2014 году она объявила о проведении операции по смене пола. В 2018 году представляла Грузию на конкурсе красоты для трансгендеров Miss Trans Star International, который прошел в Испании.

Связь Кесарии с Галкиным*


Кесария была знакома с Максимом Галкиным*. В День святого Валентина, 14 февраля прошлого года, она разместила в своем блоге фотографию с супругом Аллы Пугачевой. На изображении Максим* с улыбкой позировал рядом с трансгендером. О том, что на самом деле их связывало и когда они познакомились – ничего не известно.

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* Признан иноагентом в РФ
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В ЛНР задержали женщину, сотрудничавшую с украинскими спецслужбами
ФСБ: в Луганской области задержали женщину, передававшую Киеву данные о ВС РФ
21 сентября 2024, 13:14

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по Росгвардии задержали женщину, которая сотрудничала с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в региональном УФСБ.
Отмечается, что женщина собирала и передавала вражеским спецслужбам разведданные о ВС России. Против жительницы Станично-Луганского района возбуждено уголовное дело.

В настоящее время ведётся следствие. ​Другие подробности дела не уточняются.

Ранее сообщалось, что ФСБ России возбудила уголовное дело о госизмене против сотрудника научной организации в Москве, который сотрудничал с украинскими спецслужбами. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Мигрант надругался над детьми на детской площадке в Ленобласти
РЕН ТВ: в Ленобласти мигранта заподозрили в надругательстве над детьми
21 сентября 2024, 12:46

Фото: iStock/Stivog

В Ленобласти безработного мигранта задержали по подозрению в надругательстве над детьми на детской площадке. Об этом пишет РЕН ТВ.
Инцидент произошел в поселке Токсово. О произошедшем в полицию сообщила 46-летняя местная жительница.

Уточняется, что подозреваемого удалось задержать в кратчайшие сроки. Им оказался 53-летний безработный приезжий из Узбекистана.

Злоумышленника доставили в отдел и поместили под стражу. Иные подробности в настоящее время не называются.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали 23-летнего мигранта, который надругался над 15-летней школьницей в аквапарке «Мореон». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#инцидент
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#мигрант
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«Сама виновата»: семья грозившего вырвать учителю язык мужчины обвинила во всем педагога
Родственник грозившего вырвать учителю язык мужчины обвинил в инциденте педагога
21 сентября 2024, 12:46

Фото: iStock/simpson33

Родственник мужчины, вступившего в конфликт с учительницей в школе Челябинска, не считает члена семья виновным. Об этом пишет ИА Регнум.
Он подчеркнул, что не считает серьёзной угрозой слова мужчины, обещавшего вырвать педагогу язык.

По его словам, учительница сама виновата в этом инциденте, поскольку запрещала троим ученикам разговаривать на родном для них языке, а также превысила свои полномочия.

Напомним, что инцидент произошёл в одной из школ Челябинска. Учительница сделала замечание одному из учеников. Она запретила ему пользоваться телефоном на уроке и требовала, чтобы он разговаривал с ней на русском языке.

Мужчина, представившийся родителем этого ученика, после инцидента ворвался в кабинет к педагогу и заявил, что больше она будет работать в школе и что «сам вырвет ей язык».

После этого у женщины диагностировали инсульт. Мужчина, узнав об этом, извинился перед педагогом, заявив, что сожалеет о своём поведении.

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Замминистра туризма и промыслов Нижегородской области Галкина погибла в ДТП
21 сентября 2024, 11:46

Фото: официальный Telegram-канал МЧС РФ по Нижегородской области

Замминистра туризма и промыслов Нижегородской области Галина Галкина погибла в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Авария произошла в пятницу вечером на трассе Нижний Новгород – Йошкар-Ола. В результате столкновения погибли три человека, ещё двое получили ранения.

Появилась информация о том, что в числе погибших значится нижегородская чиновница Галина Галкина, которая в этот вечер возвращалась домой из командировки в Йошкар-Оле.

Также отмечается, что в ДТП пострадали водитель автобазы Нижегородского кремя и сотрудник регионального Агентства гостеприимства. В настоящее время они находятся в больнице, им оказывается вся необходимая помощь.

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