«Хотим русской крови»: толпа цыган пыталась наказать школьника под Ростовом, подробности

Фото: iStock/Motortion
Недавно по сети разошлись скандальные видео из Ростовской области, где на разборки в одну из школ Ростовской области приехала целая толпа цыган. «Русская община» писала, что причиной тому стала ссора между двумя школьниками, один из которых пожаловался своему табору. По словам активистов, дошло до того, что в самый разгар конфликта в толпе звучали крики «Отсидим, но порешаем», «Мы их убьем» и даже «Хотим русской крови».
О подробностях громкого происшествия и исходе конфликта — в материале «Радио 1».
Все произошло в станице Тацинская Ростовской области. Во время занятий между собой повздорили два школьника — цыганенок из пятого класса стал обижать мальчика-третьеклассника. За малыша вступился другой школьник, пнул пятиклассника и сделал ему замечание.
По словам отца мальчика, который вступился за младшего, его сын «сделал легкий пендаль» ребенку цыганской национальности, чтобы тот «не обижал маленьких и отстал от ребенка». Однако тот вернулся в школу с целым табором цыган.
Толпа мужчин ворвалась на территорию учебного заведения, вовлекла в разборки множество учащихся и даже учителей. После чего классной руководительнице пришлось вызвать в школу отца заступившегося мальчика.
Отец добавил, что, получив отказ, цыгане стали требовать, чтобы уже сам мужчина вместе с сыном встал на колени и извинился перед всем табором. В этот момент, по его словам, другой цыган с трубой накинулся на его автомобиль и несколько раз по нему ударил.
В момент, когда конфликт накалился еще сильнее, мужчина обратился за помощью к активистам «Русской общины».
Отмечается, что, когда к школе приехали не менее 25 мужчин из «Русской общины», цыгане сразу стали просить гарантии личной безопасности, а конфликт постепенно стал сходить на нет.
За разбитую машину отец школьника получил компенсацию от нападавших в тот же день. В обстоятельствах и деталях случившегося сейчас разбираются правоохранительные органы.
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Вернулся с таборомФото: iStock/mrohana
Все произошло в станице Тацинская Ростовской области. Во время занятий между собой повздорили два школьника — цыганенок из пятого класса стал обижать мальчика-третьеклассника. За малыша вступился другой школьник, пнул пятиклассника и сделал ему замечание.
«После конфликта мальчик побежал домой и уже пришел в школу вместе с представительницами цыганской национальности, с женщинами. Одна из женщин схватила моего ребенка за подбородок и произнесла такую фразу: «Тебе хана». После того, как ушли женщины, в школу ворвались мужчины цыганской национальности», — рассказывает мама третьеклассника.
Извинения на коленяхФото: iStock/Cylonphoto
По словам отца мальчика, который вступился за младшего, его сын «сделал легкий пендаль» ребенку цыганской национальности, чтобы тот «не обижал маленьких и отстал от ребенка». Однако тот вернулся в школу с целым табором цыган.
Толпа мужчин ворвалась на территорию учебного заведения, вовлекла в разборки множество учащихся и даже учителей. После чего классной руководительнице пришлось вызвать в школу отца заступившегося мальчика.
«Классный руководитель вызвала меня в школу, объяснив тем, что у моего сына проблемы с цыганами. Когда я приехал в школу, ко мне подошли три цыгана, на повышенных тонах, хотели, чтобы мой ребенок перед ними извинился», — рассказал мужчина.
Районные власти и разбитое автоФото: iStock/photosaint
Отец добавил, что, получив отказ, цыгане стали требовать, чтобы уже сам мужчина вместе с сыном встал на колени и извинился перед всем табором. В этот момент, по его словам, другой цыган с трубой накинулся на его автомобиль и несколько раз по нему ударил.
В момент, когда конфликт накалился еще сильнее, мужчина обратился за помощью к активистам «Русской общины».
«Районные власти пытались убедить силовиков, что это сугубо бытовой конфликт, что якобы «просто повздорили взрослые». Но свидетельские показания и видеодоказательства перевесили дежурную толерантность. И только после этого состоялась встреча с табором», — говорится в сообщении «Русской общины».
Чем все закончилось?Фото: iStock/blinow61
Отмечается, что, когда к школе приехали не менее 25 мужчин из «Русской общины», цыгане сразу стали просить гарантии личной безопасности, а конфликт постепенно стал сходить на нет.
За разбитую машину отец школьника получил компенсацию от нападавших в тот же день. В обстоятельствах и деталях случившегося сейчас разбираются правоохранительные органы.
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Данил Пономарев