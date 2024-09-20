В Ростовской области цыгане ворвались в школу с криками «хотим русской крови»

В Ставрополе мужчина в неадекватном состоянии стал приставать к десятилетней девочке на почти пустой улице. К счастью, мать несовершеннолетней успела прийти на помощь и трагедии удалось избежать. Как женщине удалось спасти своего ребенка и что известно о происшествии – читайте в материале «Радио 1».