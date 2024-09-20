В Ростовской области цыгане ворвались в школу с криками «хотим русской крови»

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko
В станице Тацинской Ростовской области цыгане ворвались в школу. Об этом проинформировал Telegram-канал «Русская Община ZOV».
На записях с камеры наблюдения видно группу подростков, собравшихся в дальнем конце коридора. Из этого места выходит незнакомый мужчина с бородой. На другом видео слышен женский голос, который просит вызвать полицию, а на заднем плане раздаются детские крики.
Мать одного из учеников рассказала, что после конфликта между детьми один из участников вернулся в школу с группой цыган, которые начали угрожать школьникам расправой.
Отец мальчика заявил, что инициатором конфликта стал ребенок цыган. Получив сопротивление, он обратился к старшим членам своего табора.
Когда россиянин отказался извиняться — такое требование выдвинули цыгане, — один из них повредил его автомобиль. После встречи с представителями «Русской общины» цыгане компенсировали ущерб за поврежденную машину.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье обнаружили нелегальную партию парфюмерии топовых брендов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Мать одного из учеников рассказала, что после конфликта между детьми один из участников вернулся в школу с группой цыган, которые начали угрожать школьникам расправой.
Отец мальчика заявил, что инициатором конфликта стал ребенок цыган. Получив сопротивление, он обратился к старшим членам своего табора.
«В школу ворвался табор, кричали, что хотят русской крови», — поделился он.
Когда россиянин отказался извиняться — такое требование выдвинули цыгане, — один из них повредил его автомобиль. После встречи с представителями «Русской общины» цыгане компенсировали ущерб за поврежденную машину.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье обнаружили нелегальную партию парфюмерии топовых брендов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова