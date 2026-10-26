В РУВИКИ запустили проект «Трудовые династии»
Спецпроект, собирающий и публикующий сведения по российским трудовым династиям, запустила интернет-энциклопедия РУВИКИ. Об этом сообщает её пресс-служба.
В настоящее время в базе проекта содержится информация о более чем 300 династиях из 30 регионов России, для каждого из которых есть свой раздел.
«За статьями в «Трудовых династиях» стоит не просто перечень дат и наград, а реальный опыт поколений, который ковал историю страны. Мы создаем общедоступную базу знаний, чтобы эти уникальные семейные архивы и традиции не были забыты, а стали ориентиром для молодых профессионалов», — сказал гендиректор РУВИКИ Владимир Медейко.Материалы охватывают три ключевых направления деятельности трудовых династий: индустриальные предприятия, сельское хозяйство и социальную сферу — педагогику, медицину, культуру и пр.
Ознакомиться с историями семей, внесших большой вклад в развитие страны, можно в разделе спецпроектов РУВИКИ.