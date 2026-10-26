В РУВИКИ запустили проект «Трудовые династии»

26 октября 2026, 15:24

Фото: пресс-служба РУВИКИ

Спецпроект, собирающий и публикующий сведения по российским трудовым династиям, запустила интернет-энциклопедия РУВИКИ. Об этом сообщает её пресс-служба.





В настоящее время в базе проекта содержится информация о более чем 300 династиях из 30 регионов России, для каждого из которых есть свой раздел.





«За статьями в «Трудовых династиях» стоит не просто перечень дат и наград, а реальный опыт поколений, который ковал историю страны. Мы создаем общедоступную базу знаний, чтобы эти уникальные семейные архивы и традиции не были забыты, а стали ориентиром для молодых профессионалов», — сказал гендиректор РУВИКИ Владимир Медейко.