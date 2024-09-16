В Московской области начала свою работу восемнадцатая библиотека нового поколения

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
В Пушкинском городском округе, в Ивантеевке, 14 сентября состоялось открытие Центральной библиотеки имени И. Ф. Горбунова. Это восемнадцатая модельная библиотека в Московской области, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
«Это вторая в Ивантеевке и восемнадцатая в Московской области модельная библиотека. Ее проект победил в конкурсе нацпроекта „Культура“ в 2023 году. В обновленной библиотеке есть все, что требуется по федеральному стандарту: дизайнерский ремонт, современное мультимедийное оборудование, новая мебель и книги, функциональное зонирование пространства, бесплатный wi-fi и многое другое. Кроме того, оборудована музейная зона „Гостиная Горбунова“ в честь знаменитого актера Александринского театра Ивана Федоровича Горбунова, родившегося в Ивантеевке. В экспозиции, созданной в сотрудничестве с РГБ и Музеем русской драмы в Александринском театре Санкт-Петербурга, размещены афиши выступлений И. Ф. Горбунова и спектаклей с его участием. Это пример бережной работы учреждений с Культурными кодами, когда современные пространства подчёркивают свою идентичность, рассказывают жителям о знаменитых земляках — важная работа», — отметил министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов.
Библиотека названа в честь русского писателя и актёра Ивана Фёдоровича Горбунова (1831–1895). В обновлённом пространстве библиотеки открыт музей «Гостиная Горбунова» с интерактивным оборудованием для экскурсий и воспроизведения записей спектаклей, а также художественная галерея. Также было закуплено 3757 книг.
С 2024 года реализуется региональный проект по созданию модельных библиотек. В 2024–2026 годах планируется модернизация ещё 15 библиотек за счёт средств бюджета Московской области. Важность этого проекта подчёркивается увеличением посещаемости библиотек. Количество посетителей библиотек региона увеличилось в среднем на 30% за год. Кроме того, в подмосковных библиотеках внедряются новые подходы к работе, предоставляются новые возможности для читателей, расширяется спектр услуг.
Министерство культуры и туризма Московской области напоминает, что в регионе действует 921 библиотека.
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