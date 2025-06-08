Женщина пострадала после падения дрона в Подмосковье
Губернатор Воробьёв: Женщина пострадала после падения дрона в Раменском районе
Женщина пострадала после падения беспилотника в районе деревни Соколово-Хомьяново в Раменском городском округе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Дрон упал на территорию СНТ «Малиновка». В результате поврежения получили три садовых дома, а также пострадала 75-летняя пенсионерка.
«Она госпитализирована с ранением и получает всю необходимую медицинскую помощь», — написал глава Подмосковья.
С 23:00 до 09:00 в небе над Московской областью было уничтожено еще 9 БПЛА, добавил Воробьёв.