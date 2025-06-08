Женщина пострадала после падения дрона в Подмосковье

08 июня 2025, 16:14

Губернатор Воробьёв: Женщина пострадала после падения дрона в Раменском районе

Фото: iStock/Iulianna Est

Женщина пострадала после падения беспилотника в районе деревни Соколово-Хомьяново в Раменском городском округе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.





Дрон упал на территорию СНТ «Малиновка». В результате поврежения получили три садовых дома, а также пострадала 75-летняя пенсионерка.





«Она госпитализирована с ранением и получает всю необходимую медицинскую помощь», — написал глава Подмосковья.