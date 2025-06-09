Над Белгородской и Воронежской областями за два часа уничтожено 24 БПЛА ВСУ

09 июня 2025, 01:10

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В период с 22:00 по 0:00 над Белгородской и Воронежской областями было уничтожено 24 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.







«С 22:00 мск 8 июня до 00:00 мск 9 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — передает ведомство.