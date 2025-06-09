Над Белгородской и Воронежской областями за два часа уничтожено 24 БПЛА ВСУ
В период с 22:00 по 0:00 над Белгородской и Воронежской областями было уничтожено 24 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«С 22:00 мск 8 июня до 00:00 мск 9 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — передает ведомство.
Над территорией Белгородской области средства ПВО ликвидировали семь дронов ВСУ. Над Воронежской областью было уничтожено 17 украинских беспилотников. О пострадавших и разрушениях не сообщается.