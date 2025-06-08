СМИ назвали концерн, который будет производить дроны на Украине
France Info: дроны на Украине будет производить концерн Renault
Производством дронов на Украине займется автоконцерн Renault, пишет газета France Info.
«Автомобильный гигант Renault <...> наладит производство БПЛА на Украине», — сказано в публикации.Отмечено, что Renault будет сотрудничать с линиями производства в нескольких десятках, либо сотнях километров от зоны боевых действий.
Перед этим глава французского Минобороны Себастьян Лекорню в беседе с журналистами LCI заявлял, что крупный автомобильный гигант в партнерстве с оборонным предприятием наладит на Украине производство беспилотников.
Россия не раз заявляла, что страны коллективного Запада затягивают конфликт на Украине, помогая киевскому режиму.