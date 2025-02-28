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«Грозит тюрьма на 8 лет»: в Москве задержали автоблогера Венгалби за дачу взятки сотрудникам ГИБДД

Автоблогера Венгалби остановили пьяным, он пытался дать взятку сотрудникам ГИБДД

Видео: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

В Москве задержали известного автоблогера Ахмеда Венгалби, более известного как WENGALLBI. Это произошло из-за попытки дать взятку сотрудникам ГИБДД на Кутузовском проспекте. Сумма составляла 100 тысяч рублей, сообщили в Telegram-канале «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ» 27 февраля.
Венгалби управлял автомобилем в нетрезвом состоянии и отказался от медосвидетельствования, у него также не было при себе водительских прав. Более того, на машине стояли тонированные стекла. Все это — нарушения закона. Чтобы не получить штраф, мужчина решил предложить деньги инспектору.

По данным прокуратуры, 24-летний блогер положил 100 тысяч рублей между водительским креслом и подлокотником служебного автомобиля.

«Инспектор ДПС пресек незаконные действия мужчины, отказавшись от получения денег», — уточнили в «Прокуратуре Москвы».
В отношении Венгалби завели уголовное дело. Его обвиняют по статье в покушении на дачу взятки должностному лицу, сейчас с блогером работают следователи. Когда суд выберет меру пресечения, то Венгалби может грозить до 8 лет лишения свободы.

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В Кузбассе мужчина упал в глубокую яму и сломал ногу
27 февраля 2025, 23:37

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Кузбассе мужчина рухнул в глубокую яму при проведении строительных работ в доме. Доставать его пришлось спасателям. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по защите населения и территории.
Диспетчеру поступило сообщение о том, что в Мариинске мужчина при проведении строительных работ в доме провалился в глубокую яму и достать своими силами его не получается. Тогда на место прибыли сотрудники Агентства и провели целую спасательную операцию.

«Спасатели Мариинского поискового аварийно-спасательного отряда прибыли на место происшествия, спустились в открытую строительную яму, глубиной 2,5 м, подняли мужчину», — пишет «Сiбдепо».

Выяснилось, что при падении мужчина сломал ногу. Спасатели на носилках донесли его до автомобиля скорой помощи.

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Пытали и изнасиловали: трое мужчин похитили подростка в Кузбассе

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#происшествия
#сотрудники
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Пытали и изнасиловали: трое мужчин похитили подростка в Кузбассе
В Югре трое мужчин похитили подростка и изнасиловали его
27 февраля 2025, 23:24

Фото: iStock/Zolnierek

В Юрге суд рассмотрит дело двоих мужчин, которые похитили подростка, издевались над ним и изнасиловали. Третий обвиняемый погиб в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
По данным «Сiбдепо», мужчин из Югры 19 и 27 лет обвиняют сразу по нескольким статьям. Следствие установило, что весной 2024 года двое мужчин ехали на машине и на улице увидели подростка. Они схватили ребенка, бросили его в багажник и увезли на пустырь, там к ним присоединился их товарищ. Злоумышленники били пленника, пытали электрошокером, топили в речке, поджигали волосы. А один из них изнасиловал подростка.

После этого его отвезли в район деревни Новоягодное, где продолжили издевательства, а после бросили жертву и скрылись.

В суде предстанут лишь двое обвиняемых, насильник в том числе. Третий сразу после ареста подписал контракт и отправился на СВО, где погиб.

«Сiбдепо» также сообщило жуткие подробности того случая. Оказалось, что мужчина, который совершил сексуальное преступление в отношении ребёнка, заражен ВИЧ. Однако мальчик не заразился.

Теперь семья подростка требует сурового наказания для преступников, а также возмещения морального ущерба.

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18-летний лихач насмерть сбил двух пешеходов, врезавшись в остановку в Нижнем Новгороде
112: юный водитель каршеринга насмерть сбил двух женщин на остановке в Нижнем Новгороде
27 февраля 2025, 23:16

Фото: iStock/Hakase_

В Нижнем Новгороде 18-летний водитель каршерингового автомобиля на огромной скорости (предположительно около 150 км/ч) врезался в автобусную остановку, став причиной гибели двух женщин.
Трагедия произошла вечером (20:00 мск) 27 февраля на улице Землячки в Сормовском районе: машина перевернулась, врезавшись в остановку, где находились люди, ожидающие транспорт. Помимо погибших пешеходов, один человек получил травмы.



В салоне автомобиля находились четверо — сам водитель и трое пассажиров, которых спасатели извлекли из поврежденного авто.

По данным Telegram-канала 112, молодой человек (Даниил Марков) получил права всего три месяца назад и решил «прокатиться с друзьями», что привело к фатальным последствиям. Предположительно, он не справился с управлением.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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#машина
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Год лишения свободы грозит напавшим на генконсульство РФ во Франции
Обвинитель запросил наказание в год для напавших на генконсульство РФ французов
27 февраля 2025, 22:36

Фото: istockphoto/OceanProd

Год лишения свободы для напавших на генконсульство России в Марселе французов запросил гособвинитель. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на своего корреспондента.
«Обвинение просит для подсудимых меру пресечения в год лишения свободы с возможностью отбывать приговор с электронным браслетом», — пояснили в суде.
Перед этим российский генеральный консул в Марселе Станислав Оранский говорил, что генконсульство РФ категорически не согласно с приговором в восемь месяцев тем, кто напал на дипмиссию.

«Мы рассматриваем это именно как террористический акт», — комментировал Оранский.
Наказание в восемь месяцев он охарактеризовал как «слишком мягкое».

Взрыв у российского генконсульства в Марселе произошел в понедельник, 24 февраля.

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Названа возможная причина смерти обладателя «Оскара» Джина Хэкмена
TMZ: актер Джин Хэкмен и его жена могли отравиться угарным газом
27 февраля 2025, 21:17

Фото: istockphoto/NetPix

Обладатель «Оскара» актер Джин Хэкмен и его супруга могли отравиться угарным газом. Об этом пишет TMZ, ссылаясь на родственников актера.
«Дочь (актера — прим. ред.) Элизабет Джин Хэкмен рассказала... что (в семье — прим. ред.) не уверены, но считают, что причиной смерти могли стать ядовитые газы... Семья (Хэкмена — прим. ред.) считает, что речь может идти об отравлении угарным газом», — сказано в материале.
Со слов Элизабет, сейчас полиция не нашла признаков насильственной смерти.

О том, что Джин Хэкмен с супругой обнаружены мертвыми, сообщалось сегодня днем. Сообщение опубликовала Santa Fe New Mexican. По словам местного шерифа, в доме нашли мертвой хозяйскую собаку.

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