«Грозит тюрьма на 8 лет»: в Москве задержали автоблогера Венгалби за дачу взятки сотрудникам ГИБДД

Видео: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»
В Москве задержали известного автоблогера Ахмеда Венгалби, более известного как WENGALLBI. Это произошло из-за попытки дать взятку сотрудникам ГИБДД на Кутузовском проспекте. Сумма составляла 100 тысяч рублей, сообщили в Telegram-канале «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ» 27 февраля.
Венгалби управлял автомобилем в нетрезвом состоянии и отказался от медосвидетельствования, у него также не было при себе водительских прав. Более того, на машине стояли тонированные стекла. Все это — нарушения закона. Чтобы не получить штраф, мужчина решил предложить деньги инспектору.
По данным прокуратуры, 24-летний блогер положил 100 тысяч рублей между водительским креслом и подлокотником служебного автомобиля.
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По данным прокуратуры, 24-летний блогер положил 100 тысяч рублей между водительским креслом и подлокотником служебного автомобиля.
«Инспектор ДПС пресек незаконные действия мужчины, отказавшись от получения денег», — уточнили в «Прокуратуре Москвы».В отношении Венгалби завели уголовное дело. Его обвиняют по статье в покушении на дачу взятки должностному лицу, сейчас с блогером работают следователи. Когда суд выберет меру пресечения, то Венгалби может грозить до 8 лет лишения свободы.
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Мария Моисеева