Россиянин купался в море и утонул на глазах у сына
В Калининградской области 38-летний мужчина утонул в Балтийском море на глазах у своего несовершеннолетнего сына. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
Трагедия произошла вечером 2 июля в Светлогорске. Мужчина купался вместе с ребенком, когда внезапно начал тонуть. Спасатели извлекли его из воды на берег, однако к тому моменту он уже был без признаков жизни. Тело обнаружили очевидцы, после чего была установлена личность погибшего.
Сотрудники ведомства начали доследственную проверку по факту происшествия. Они также назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. В настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось, что в Тюмени 22-летний парень утонул, пытаясь спасти девушку, которая спрыгнула с моста Влюбленных после ссоры.
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