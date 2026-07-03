Россиянин купался в море и утонул на глазах у сына

03 июля 2026, 09:35

В Светлогорске мужчина утонул на глазах у сына во время купания в море

Фото: iStock/Anton_Sokolov

В Калининградской области 38-летний мужчина утонул в Балтийском море на глазах у своего несовершеннолетнего сына. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.