Российский пенсионер прошел опрос в домовом чате и лишился своих сбережений
В Оренбурге 64-летний пенсионер лишился 4,5 миллиона рублей после того, как его добавили в фейковый домовой чат. Об этом сообщила пресс-служба УМВД региона в своем канале в мессенджере Max.
Аферисты добавили мужчину в поддельный домовой чат и сообщили о необходимости пройти опрос для установки видеокамер. Когда пенсионер отказался, его убедили, что ему так или иначе придется отправить некий код.
После этого мужчине позвонил лжесотрудник Федерального казначейства. Он заявил о взломе личного кабинета на «Госуслугах» и убедил заменить единый налоговый счет. Действуя по инструкции, пенсионер обналичил сбережения и передал деньги курьеру, назвав кодовое слово.
Полиция задержала 22-летнего мигранта, выполнявшего роль курьера. На допросе он пояснил, что нашел объявление о «криминальном заработке» в мессенджере, откликнулся на него и по указанию куратора забрал деньги у потерпевшего.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело о мошенничестве. Теперь ему грозит до 10 лет колонии.
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