Российский пенсионер прошел опрос в домовом чате и лишился своих сбережений

03 июля 2026, 08:32

Пенсионер из Оренбурга лишился 4,5 млн рублей из-за мошенников в домовом чате

Фото: iStock/Ton Photograph

В Оренбурге 64-летний пенсионер лишился 4,5 миллиона рублей после того, как его добавили в фейковый домовой чат. Об этом сообщила пресс-служба УМВД региона в своем канале в мессенджере Max.