Неизвестный приставал к школьнице в подъезде в российском городе

03 июля 2026, 08:59

В Ачинске ищут мужчину, который приставал к школьнице в подъезде

Фото: iStock/znm

Мужчина домогался девочки в Ачинске. Об этом сообщает телеграм-канал Kras Mash.





Предварительно, неизвестный приставал к школьнице в подъезде одного из домов. О произошедшем она рассказала родителям, а они написали заявление в полицию. Уточняется, что педофилу на вид 25–30 лет, у него рыжие волосы. В настоящее время следователи разыскивают подозреваемого.



Ранее сообщалось, что голого мужчину заметили на общественном пляже в Саратове, где в это время находились дети. На опубликованных кадрах видно, как купальщик вышел из воды без одежды и прошел по берегу к своему шезлонгу. При этом другие отдыхающие не обращали на него никакого внимания.



Занимаются ли нудистом в полиции, пока неизвестно.