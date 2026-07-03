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Неизвестный приставал к школьнице в подъезде в российском городе

В Ачинске ищут мужчину, который приставал к школьнице в подъезде
Фото: iStock/znm

Мужчина домогался девочки в Ачинске. Об этом сообщает телеграм-канал Kras Mash.



Предварительно, неизвестный приставал к школьнице в подъезде одного из домов. О произошедшем она рассказала родителям, а они написали заявление в полицию. Уточняется, что педофилу на вид 25–30 лет, у него рыжие волосы. В настоящее время следователи разыскивают подозреваемого.

Ранее сообщалось, что голого мужчину заметили на общественном пляже в Саратове, где в это время находились дети. На опубликованных кадрах видно, как купальщик вышел из воды без одежды и прошел по берегу к своему шезлонгу. При этом другие отдыхающие не обращали на него никакого внимания.

Занимаются ли нудистом в полиции, пока неизвестно.

Лидия Пономарева

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