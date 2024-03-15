В РЖД рассказали, каким будет дизайн высокоскоростных поездов для ВСМ

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В РЖД представили рендеры поездов, которые будут курсировать по высокоскоростной магистрали (ВСМ). Дизайн составов отличается заостренной обтекаемой передней частью. Об этом сообщает РБК.
Высокоскоростной поезд будет состоять из восьми вагонов, в редких случаях состав могут увеличить до 16 вагонов. Внешне он похож на усовершенствованный «Сапсан», однако его передняя часть станет более обтекаемой.
Планируется, что поезда смогут развивать скорость от 360 до 400 км/ч. Собирать составы начнут в 2026 году, а в 2027 году компания планирует получить первый поезд.
Ранее Владимир Путин по видеосвязи дал старт строительству первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Трасса призвана сократить время в пути между двумя столицами до 2 часов 15 минут. Поезда будут курсировать с интервалом 15 минут и будут идти со скоростью от 200 до 400 километров в час.
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Планируется, что поезда смогут развивать скорость от 360 до 400 км/ч. Собирать составы начнут в 2026 году, а в 2027 году компания планирует получить первый поезд.
Поезда для ВСМ разрабатывают Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта (совместное предприятие РЖД и АО «Синара» — Транспортные машины»), машиностроительный комплекс, научные и инженерные учреждения, рассказали в пресс-службе РЖД.
Ранее Владимир Путин по видеосвязи дал старт строительству первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Трасса призвана сократить время в пути между двумя столицами до 2 часов 15 минут. Поезда будут курсировать с интервалом 15 минут и будут идти со скоростью от 200 до 400 километров в час.
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Мария Федоровцева