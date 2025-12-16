В Самарской области нашли участок горных пород возрастом около 150 миллионов лет

16 декабря 2025, 14:56

Фото: iStock/LuFeeTheBear

В Самарской области геологи обнаружили ранее неизвестный участок горных пород возрастом около 150 миллионов лет. Находка расположена в поселке Поповка недалеко от Сызрани, сообщает RG.RU.