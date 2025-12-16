В Самарской области нашли участок горных пород возрастом около 150 миллионов лет
В Самарской области геологи обнаружили ранее неизвестный участок горных пород возрастом около 150 миллионов лет. Находка расположена в поселке Поповка недалеко от Сызрани, сообщает RG.RU.
Выявленные породы относятся к верхней части кимериджского яруса юрского периода. В ходе исследований специалисты вскрыли темно-серые глины, характерные для этих отложений. Ученые отмечают, что подобные структуры имеют высокую научную ценность для палеонтологии.
Во время полевых работ внимание исследователей привлекли аммониты, отличающиеся от типичных образцов, ранее найденных в этом районе. Часть находок направили на экспертизу в Геологический институт РАН в Москве.
Анализ подтвердил, что в Самарской области присутствуют пограничные отложения кимериджского яруса и волжского региояруса. Первый из них широко распространен по всей планете, тогда как второй встречается лишь на дне древнего Бореального океана — предшественника современного Северного Ледовитого океана.
