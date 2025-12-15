В больнице Чечни пациенты с капельницами решили встать по одной причине — видео

15 декабря 2025, 12:11

В больнице Чечни пациенты поприветствовали пожилого и встали с капельницами

Фото: istockphoto/Sergii Kolesnikov

В одной из больниц Чечни пациенты, находившиеся под капельницами, одновременно поднялись со своих мест по одной причине. Они решили проявить уважение к пожилому мужчине, появившемуся в коридоре.