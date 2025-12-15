В больнице Чечни пациенты с капельницами решили встать по одной причине — видео
В одной из больниц Чечни пациенты, находившиеся под капельницами, одновременно поднялись со своих мест по одной причине. Они решили проявить уважение к пожилому мужчине, появившемуся в коридоре.
Видео опубликовал телеграм-канал Mash Gor.
На кадрах видно, как граждане сидят в креслах в холле процедурной. Как только в помещение заходит человек в возрасте, все присутствующие встают и приветствуют его.
Ранее сообщалось, что в Башкирии несколько детей оказались в больнице с признаками отравления после посещения бассейна. Уточнялось, что школьники уже идут на поправку, их состояние стабилизировалось.
Читайте также: