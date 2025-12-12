«SHOT ПРОВЕРКА» раскрыла опасность услуг псевдокредитных брокеров

12 декабря 2025, 17:03

Фото: iStock/alexkich

Новое расследование проекта «SHOT ПРОВЕРКА» посвящено одной из наиболее опасных мошеннических схем — услуг псевдокредитных брокеров.





По словам доктора психологических наук, профессора, директора Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Веры Никишиной, люди, оказавшиеся в трудной финансовой ситуации, буквально глупеют от страха и соглашаются на заведомо абсурдные условия.





«Когда человек боится, его способность критически мыслить резко падает. На этом и строятся стратегии псевдоброкеров: они говорят уверенно, обещают спасение, давят скоростью и формируют ложную картину контроля. Клиенту кажется, что времени нет, что выбора нет, и он подписывает всё, что ему дают», — пояснила Никишина.