«SHOT ПРОВЕРКА» раскрыла опасность услуг псевдокредитных брокеров
Новое расследование проекта «SHOT ПРОВЕРКА» посвящено одной из наиболее опасных мошеннических схем — услуг псевдокредитных брокеров.
По словам доктора психологических наук, профессора, директора Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Веры Никишиной, люди, оказавшиеся в трудной финансовой ситуации, буквально глупеют от страха и соглашаются на заведомо абсурдные условия.
«Когда человек боится, его способность критически мыслить резко падает. На этом и строятся стратегии псевдоброкеров: они говорят уверенно, обещают спасение, давят скоростью и формируют ложную картину контроля. Клиенту кажется, что времени нет, что выбора нет, и он подписывает всё, что ему дают», — пояснила Никишина.Брокеры подавляют волю должника, вселяют уверенность в положительном исходе, после чего люди лишаются квартир и остаются с миллионными долгами.
Команда «SHOT ПРОВЕРКИ» в ходе расследования вскрыла несколько фактов подобных механизмов.
Например, водитель из Раменского обратился в агентство «Хатон.ру» за перекредитованием, где на него оформили кредит на 30 лет под фиктивные документы, при этом ежемесячные платежи выросли вдвое. Теперь мужчина рискует остаться без единственного жилья с долгом в 45 млн рублей.
Юристы, участвующие в расследовании, подчеркивают: привлечь подобные агентства к ответственности крайне трудно, так как на бумаге все их действия выглядят как добровольные. Мошенники используют лазейки в законодательстве. Пострадавшие же могут сами оказаться обвиняемыми, если подписывали подложные документы.