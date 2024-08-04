В Сан-Франциско начали бороться с бездомными, выдавая им билет в один конец

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Власти города Сан-Франциско в США начали борьбу с многочисленными бездомными, выписывая им штрафы и выдавая бесплатные билеты на автобус в один конец. Об этом пишет газета The New York Times.
Отмечается, что мэр города Лондон Брид поручила местным чиновникам выписывать штрафы бездомным, а потом поощрять их покинуть город, предложив бесплатные билеты на автобус.
В Сан-Франциско ежегодно прибывает огромное количество бездомных, которых устраивает круглогодично мягкий климат. Также они были довольны подходом властей, которые никак не боролись с их распространением.
Теперь же городские власти запрещают им ночевать на тротуарах, а за установку палаток в пешеходных зонах полицейские будут выписывать штрафы.
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В Сан-Франциско ежегодно прибывает огромное количество бездомных, которых устраивает круглогодично мягкий климат. Также они были довольны подходом властей, которые никак не боролись с их распространением.
Теперь же городские власти запрещают им ночевать на тротуарах, а за установку палаток в пешеходных зонах полицейские будут выписывать штрафы.
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Анастасия Чинкова