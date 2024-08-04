В Сан-Франциско начали бороться с бездомными, выдавая им билет в один конец

Уроженка Ростова-на-Дону Мария Дапирка более десяти лет находится во вьетнамской тюрьме. Родственники девушки не теряют надежду увидеть дочь и даже выразили уверенность в том, что в скором времени россиянка вернется на Родину. О том, как Дапирка оказалась в тюрьме и за что была приговорена к смертной казни расскажет редакция «Радио 1».