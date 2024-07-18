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В эксклюзивном лимузине Аллы Пугачевой поселились бомжи

18 июля 2024, 02:36
Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина

Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина

Эксклюзивный десятиметровый лимузин Hummer, который подарил Алле Пугачевой Филипп Киркоров на день рождения, обнаружили в поле в Краснодарском крае. В нем поселились бездомные, выяснил «КП».
Певица каталась по Москве в белоснежном лимузине с розовым салоном в 90-е годы, но после развода с Киркоровым оставила автомобиль экс-супругу. Киркоров изначально хотел его продать на аукционе, озвучив стартовую цену — 250 тысяч евро. Позже артист отказался от этой затеи, решив отправить Hummer в российский «Автомузей», но не удалось.

Все это время лимузин стоял во дворе дома, где проживал Бедрос Киркоров. Друг семьи артиста Константин рассказал изданию, что отец певца и его помощник следили за лимузином. Позже Константин предложил поставить Hummer к себе в гараж. Как оказалось, автомобиль Пугачевой угнал водитель друга.



«Нашли Hummer лишь через несколько месяцев в Краснодарском крае, в поле. В машине, в которой когда-то возили звезд шоу-бизнеса, поселились бомжи», — рассказал мужчина.
Изначально Бедрос хотел отдать авто на ремонт, чтобы сын не расстраивался, но его уговорили этого не делать, поскольку в лимузине «уже весь кузов проржавел, ремонтировать там нечего, да и модель давно вышла из моды».

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев

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#суд
#фнс
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«Откроет передницу»: как Успенская публично унизила Киркорова и почему он уменьшил сумму иска на 5 млн
Киркоров требует 5 миллионов у Успенской: из-за чего судятся артисты
16 июля 2024, 19:21

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Журналист Алена Жигалова, на канале которой было опубликовано скандальное интервью с певицей Любовью Успенской, принесла Филиппу Киркорову публичные извинения. Суд мировое соглашение удовлетворил и, похоже, конфликт между представителями российского шоубиза исчерпан. О том, чем королева шансона оскорбила эстрадного артиста и что Киркоров требовал от нее в суде расскажет редакция «Радио 1».

Иск Киркорова к Любови Успенской


Причиной для подачи иска Филиппа Киркорова к своей коллеге по сцене стало интервью, которое Успенская дала блогеру Алене Жигаловой в октябре 2023 года. В беседе с журналисткой певица назвала Киркорова женоненавистником и упрекнула его в том, что он позволял себе некоторые вольности на публике.

«Он очень изменился, ведет себя недостойно. Мне стыдно даже за него. Неужели он не думает о том, что есть дети, которые видят, как он приходит на программы, снимает штаны, показывает пятую точку? Пусть еще откроет передницу. Почему он ее не показывает? <…> Он женоненавистник. Он избил женщину», — критиковала певца Успенская.

Киркоров был оскорблен высказываниями певицы и обратился в суд с иском о взыскании с обидчицы и журналистки, опубликовавшей интервью, 10 млн рублей.

Сторона защиты Успенской заявляла, что суду будут представлены доказательства, которые позволят объяснить нелестную оценку Киркорова.

«Нам придется, конечно, все подтверждающие материалы, которые были в отношении Филиппа Киркорова, в том числе в СМИ, представить в суд. Начиная, пожалуй, с «розовой кофточки» и завершая «голой вечеринкой», потому что все это — материалы, характеризующие личность», — заявляла адвокат Успенской Сенина.

Из-за принесенных публичных извинений со стороны Жигаловой, опубликовавшей интервью с оскорблениями певца, Киркоров заявил о намерении снизить сумму компенсации морального вреда с 10 до 5 миллионов рублей по иску о защите чести и достоинства. Таким образом, Успенской придется заплатить половину от общей суммы требования.

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Конфликт из-за пластического хирурга


Конфликт из-за высказываний Успенской в интервью оказался не единственным. Коллеги по сцене также не сошлись во мнениях по поводу профессионализма пластического хирурга Тимура Хайдарова. В 2023 году Успенская заявила о своем намерении подать на него в суд из-за некачественно оказанных услуг.

«Да, мне не понравился результат, я переделала все в другой клинике. То, что он на ровном месте назвал меня вымогательницей и в эфире одного телеканала рассказал то, что составляет врачебную тайну — это его уровень профессионализма и осознанности», — негодовала певица.


Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова


Филипп Киркоров звездного врача поддержал и категорически не согласился с мнением певицы.

«Она нецензурно выражалась по отношению ко мне, к Тимуру. А я ей помог в ряде вопросов — с телевизионными программами. Ничего, кроме хамства и плевка в ответ, не получил», — сказал Киркоров.

Конфликт из-за караоке


Ранее певица уже признавалась в том, что ее отношения с Киркоровым оставляют желать лучшего. В 2017 году недопонимания между артистами возникли из-за караоке-клуба, руководителем которого была Успенская. Тогда Киркоров посчитал, что она хочет переманить аудиторию из его схожего по тематике заведения.

«У Филиппа всегда происходит одинаково: сегодня ты — лучший друг, а завтра — враг», — комментировала конфликт Успенская.

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#компенсации
#киркоров
#шоу-бизнес
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Суд утвердил мировое соглашение Киркорова и Жигаловой по иску к Успенской
16 июля 2024, 17:31

Фото: Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Представители Филиппа Киркорова сообщили, что он не будет продолжать судебные разбирательства с блогером и не имеет к ней претензий.
Замоскворецкий суд Москвы утвердил мировое соглашение между Филиппом Киркоровым и Алёной Жигаловой в деле о защите чести и достоинства. Иск был подан в отношении Любови Успенской.

«Суд определил утвердить мировое соглашение между Алёной Жигаловой и Филиппом Киркоровым. В ходе судебного заседания представители Киркорова заявили, что певец отказывается от всех исковых требований к Жигаловой и не имеет к ней претензий», — сообщили в ТАСС.

После этого суд прекратил производство по делу в части требований, касающихся Алёны Жигаловой.

Филипп Киркоров подал в суд на Любовь Успенскую после того, как она дала интервью Алёне Жигаловой. По словам представителей певца, в этом интервью Успенская задела его честь и достоинство, назвав его «женоненавистником». Несмотря на это, Киркоров решил не отказываться от иска против Успенской.

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#суд
#певец
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#производство
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#интервью
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Планирую построить с ней жизнь: Джарахов рассказал об отношениях с певицей MONA
14 июля 2024, 20:00

Фото: Радио 1

Российский блогер, рэпер и шоумен Эльдар Джарахов рассказал о новых отношениях.
«Я планирую построить с ней свою жизнь», — заявил Джарахов на полях фестиваля VK FEST, говоря о певице MONA.

К слову, на мероприятие блогер пришёл в футболке с её изображением.

Роман Джарахова и певицы разворачивается очень интересно. Сперва девушка поделилась фотографией, на которой сидит в окружении 5001 гвоздики, подаренных тайным поклонником. Спустя недолгое время Эльдар Джарахов пригласил на свидание Мону, разместив свое приглашение на огромном баннере у Москвы-Сити.

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Плющенко заявил о намерении открыть реабилитационный центр для спортсменов
14 июля 2024, 15:08

Фото: Радио 1

Фигурист Евгений Плющенко заявил, что планирует сделать реабилитационный центр для спортсменов.
Заслуженный мастер спорта России пообщался с журналистами на площадке VK Fest и рассказал о развитии академии «Ангелы Плющенко».

«Мне хочется помочь талантливым детям. Мне хочется помочь людям, которые живут не в достатке, но у них мегаталантливые дети. Что мы планируем (сделать) в «Ангелах»: школу тенниса, футбола, падел-тенниса. Мы открываем в течение года ещё одну новую ледовую арену и возглавит школу хоккея Валерий Каменский», — поделился спортсмен.

Плющенко считает, что развивать спорт необходимо не только в мегаполисах, но ещё и в небольших городках и деревнях. Он также заявил, что планирует открыть центр для реабилитации спортсменов.

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Российская панк-группа «Кис-кис» отвергла обвинения в финансировании ВСУ
#фигурное катание
#спорт
#реабилитация
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Российская панк-группа «Кис-кис» отвергла обвинения в финансировании ВСУ
13 июля 2024, 17:34

Фото: istockphoto/JoseASReyes

Российская группа «Кис-кис», творящая в стиле панк-рок, отвергла обвинения в свой адрес в финансировании ВСУ. Они назвали подобные инсинуации дискредитацией музыкального коллектива.
На своей странице в социальной сети музыканты опубликовали официальное обращение, в котором заявили, что никогда и никого не призывали выходить на акции протеста против специальной военной операции и не финансировали ВСУ. Они назвали такие нападки клеветническими и направленными на дискредитацию музыкального коллектива. Таким образом музыканты ответили на пост главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, в котором она анонсировала обращение в Генпрокуратуру из-за концертов группы в России.

Артисты отметили, что они продолжают жить и работать в России, их деятельность не запрещена, а в марте 2024 года они участвовали в сборе средств для пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле».

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Легче переживать личную боль: Комик Сабуров рассказал о своём отношении к юмору
13 июля 2024, 16:26

Фото: Радио 1

Юмор в первую очередь облегчает жизнь, заявил российский комик Нурлан Сабуров.
«Юмор, как мне кажется, в первую очередь просто облегчает жизнь. Не улучшает, не делает гораздо качественнее, просто в какие-то трудные моменты легче испытывать какие-то проблемы. Через юмор ты переживаешь личную боль немного легче», — объяснил звезда стендапа на фестивале VK Fest.

По словам Сабурова, чтобы справиться с трудностями он смотрит комедии, серии, юмористические шоу и проекты.

«Недавно смотрел большую прожарку с Харламовым. Мне понравилось. Надеюсь, когда-то будет продолжение ЧБД», — поделился комик.

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#проекты
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#youtube
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Узнает весь мир: SHAMAN анонсировал ответ YouTube за блокировку канала
13 июля 2024, 13:31

Фото: Радио 1

Российский певец SHAMAN анонсировал ответ видеохостингу YouTube за блокировку его канала.
«Скоро от меня последует ответка, о которой узнает весь мир», — заявил музыкант на фестивале VK Fest.

Он также отметил, что это «будет бомба».

4 июля YouTube заблокировал канал исполнителя на видеохостинге.

Ранее в Роскомнадзоре напомнили, что с 2020 года видеохостинг YouTube заблокировал более 200 российских каналов, при этом 83 из них были заблокированы только за 2024 год.

При этом депутат Государственной думы Александр Хинштейн заявил, что подобными действиями площадка делает хуже только себе, мотивируя развиваться отечественные хостинги.

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#музыкант
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Иноагент Галкин* спел песни Ротару на мове на свадьбе украинки в Италии
13 июля 2024, 13:22

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Максим Галкин* выступил на свадьбе украинки, которая проходила в Италии в элитном поместье на берегу озера Комо. Артист исполнил песни Софии Ротару на украинском языке.
Кадры веселья опубликовали в социальных сетях, пишет телеграм-канал «RT на русском». По сообщениям украинских СМИ, аренда такой виллы на один день стоит 19 тысяч евро (около 1,8 миллиона рублей). Гонорар самого Галкина* за такие выступления начинается от 100 тысяч евро (9,5 миллиона рублей). Предположительно, владелицей поместья является россиянка, уехавшая из Москвы в Италию.

Украинские пользователи в сети раскритиковали артиста за то, что он где угодно выступает за деньги, а также за то, что пел «для сбежавших уклонистов».

«Спел для ворюг которые нас объедают и над нами издеваются. Ничего такого, просто деньги» — написал один из комментаторов.

Другой украинец с ядовитой иронией написал, что «бедные беженцы» отвалили полмиллиона за три песни, а работяг просят собирать деньги на дроны.

«Кому песни в Италии, а кому в окопы», — философски заключил ещё один пользователь.

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* Признан иноагентом в РФ
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#италия
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