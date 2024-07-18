В эксклюзивном лимузине Аллы Пугачевой поселились бомжи

Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина
Эксклюзивный десятиметровый лимузин Hummer, который подарил Алле Пугачевой Филипп Киркоров на день рождения, обнаружили в поле в Краснодарском крае. В нем поселились бездомные, выяснил «КП».
Певица каталась по Москве в белоснежном лимузине с розовым салоном в 90-е годы, но после развода с Киркоровым оставила автомобиль экс-супругу. Киркоров изначально хотел его продать на аукционе, озвучив стартовую цену — 250 тысяч евро. Позже артист отказался от этой затеи, решив отправить Hummer в российский «Автомузей», но не удалось.
Все это время лимузин стоял во дворе дома, где проживал Бедрос Киркоров. Друг семьи артиста Константин рассказал изданию, что отец певца и его помощник следили за лимузином. Позже Константин предложил поставить Hummer к себе в гараж. Как оказалось, автомобиль Пугачевой угнал водитель друга.
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Все это время лимузин стоял во дворе дома, где проживал Бедрос Киркоров. Друг семьи артиста Константин рассказал изданию, что отец певца и его помощник следили за лимузином. Позже Константин предложил поставить Hummer к себе в гараж. Как оказалось, автомобиль Пугачевой угнал водитель друга.
«Нашли Hummer лишь через несколько месяцев в Краснодарском крае, в поле. В машине, в которой когда-то возили звезд шоу-бизнеса, поселились бомжи», — рассказал мужчина.Изначально Бедрос хотел отдать авто на ремонт, чтобы сын не расстраивался, но его уговорили этого не делать, поскольку в лимузине «уже весь кузов проржавел, ремонтировать там нечего, да и модель давно вышла из моды».
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Алина Юрчак