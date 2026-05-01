В Санкт-Петербурге открыли Рыбный фестиваль с продукцией из шести регионов

01 мая 2026, 18:33

В Санкт-Петербурге на Пионерской площади открыли Рыбный фестиваль с продукцией из шести областей. Производители из Ленинградской области, Карелии, Ямало-Ненецкого АО, Якутии и других регионов представили там свою продукцию.





Как сообщает «Петербургский дневник», первый фестиваль в прошлом году собрал более 32 тысяч посетителей, а покупатели приобрели 12 тонн рыбопродукции. Губернатор Александр Беглов отметил, что Рыбный фестиваль стал традицией весеннего Петербурга.

«Жители и гости города могут увидеть разнообразие продукции перерабатывающих предприятий. Петербург по поручению президента России развивает портовую инфраструктуру и логистическую инфраструктуру, поддерживает производителей рыбной продукции. Предприятия Петербурга в 2025 году произвели порядка 66 тысяч тонн рыбной продукции», — заявил Беглов.