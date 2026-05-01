С мая в Подмосковье начнется первый этап обработки территорий от борщевика Сосновского

01 мая 2026, 16:13

Минсельхозпрод: в Подмосковье обработают 23,5 тыс. га земель от борщевика

С 1 мая в Подмосковье начнутся двухэтапные работы по ликвидации борщевика Сосновского, которые охватят 44 муниципальных района. Первый этап будет проводиться с мая по июнь, а второй — с конца июня до начала осени. Общая площадь, подлежащая обработке, составляет 23 537 гектаров.







В ходе борьбы с борщевиком применяются различные методы, которые зависят от степени поражения участка, наличия населённых пунктов поблизости и особенностей рельефа. Основные способы включают химическую обработку, для которой используется специализированное оборудование, в том числе для опрыскивания с воздуха, а также механические методы, такие как покос и выкорчёвывание.



Владельцы частных участков обязаны самостоятельно заботиться об уничтожении сорняка. Для удобства граждан продолжит работу единая горячая линия, куда можно сообщить о местах произрастания борщевика на муниципальных территориях. Номер горячей линии: 8 (499) 602-29-33.



Борщевик Сосновского — ядовитое растение, и его удаление требует соблюдения строгих мер предосторожности. Специалисты рекомендуют обращаться к профессионалам. Тем, кто решит заниматься этим самостоятельно, необходимо следовать правилам безопасности: работать в защитной одежде, использовать лицевой щиток или очки, плотные водонепроницаемые перчатки и головной убор; выбирать пасмурную и безветренную погоду, а также удалять растение максимально глубоко, чтобы предотвратить его повторное прорастание. Поверхностная обрезка недопустима — корень нужно подрезать острой лопатой на глубину 10–15 см.



Альтернативный метод — обработка химическими веществами, которые уничтожают корневую систему. Все растительные остатки следует собрать в плотные мешки и сдать в пункт приёма растительных отходов. Адрес такого пункта можно уточнить в местной администрации.



В Минсельхозпроде Московской области подчеркнули, что за невыполнение обязанностей предусмотрена административная ответственность: для граждан — штраф от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 400 до 700 тысяч рублей, а для должностных лиц — 200 тысяч рублей.