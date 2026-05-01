Работники 10 филиалов «Мособлэнерго» приняли участие в субботниках в Подмосковье

01 мая 2026, 17:44

Почти 2,7 тысячи сотрудников «Мособлэнерго» присоединились к субботникам, которые прошли во всех 10 филиалах компании с 20 по 30 апреля 2026 года. Энергетики очистили охранные зоны объектов электросетевого хозяйства от мусора. За время мероприятий они собрали и вывезли более 94 тонн отходов с территорий вокруг баз производственных отделений и трансформаторных подстанций. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.







По завершении зимнего сезона была проведена уборка на площади свыше 168 тысяч квадратных метров. В порядок приведены 49,5 тысяч квадратных метров газонов, побелено более 170 деревьев. Также окрашены фасады подстанций и опор на площади 11 240 квадратных метров и почти 1,9 тысячи погонных метров бордюров.



Эти работы включали уборку и благоустройство территорий производственных баз филиалов, трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, а также прилегающих зон. Были приведены в порядок рабочие места, отремонтированы и очищены ремонтные и передвижные автомастерские, площадки для хранения опор, кабельных барабанов и других материалов. Проведено техобслуживание транспортных средств. Специалисты занимались вывозом мусора, листвы и опавших веток с территорий баз производственных отделений, трансформаторных подстанций и охранных зон линий электропередач. Окрашивались опоры, бордюры, ограждения и фасады подстанций, выполнялись и другие работы по благоустройству и техническому обслуживанию электросетевых объектов. Соответствующие мероприятия охватили территорию всех филиалов и производственных отделений «Мособлэнерго».



Также уборка была проведена на территориях, где расположены электрозарядные станции «Мособлэнерго» в городских округах Подмосковья. Там специалисты очистили территории от мусора, сухой травы и посторонних предметов, чтобы обеспечить исправную работу станций. Работники компании также участвовали в муниципальных субботниках в парках и скверах городских округов, у мемориалов и воинских захоронений, а также в местах общего пользования. Это происходило по согласованию с местными администрациями.