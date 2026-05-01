223 ярмарки в мае: от «Победного Мая» до винных дегустаций — афиша праздничных и тематических площадок Подмосковья

01 мая 2026, 18:22

Минсельхозпрод Подмосковья: 223 ярмарки пройдут в 40 округах в мае

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В мае в Подмосковье пройдёт множество мероприятий, связанных с гастрономией и фермерскими продуктами. В 40 муниципальных районах запланировано 223 ярмарки. Некоторые из них посвящены 81-летию Великой Победы, а другие удивят посетителей уникальными продуктами, такими как медовые ряды и винные дегустации. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области приглашает всех желающих присоединиться к этим вкусным праздникам.







В нескольких местах пройдут тематические ярмарки, приуроченные ко Дню Победы. В Богородском городском округе (г. Электроугли), Власихе (ул. М. Жукова, около дома 4а) и Воскресенске (ул. Советская, дом 3б) можно будет погрузиться в атмосферу праздника и приобрести фермерскую продукцию. Для тех, кто любит разнообразие и хочет увидеть товары из разных уголков страны, организованы универсальные ярмарки.



В Волоколамске (ул. Панфилова, дом 21), Дмитрове (пересечение ул. Загорской и ул. Кропоткинской) и Долгопрудном (ул. Дирижабельная, рядом с домом 21) будут представлены товары из множества регионов России. Любители садоводства и огородничества найдут всё необходимое для своего участка на специальных площадках в Богородском городском округе (г. Старая Купавна, ул. Кирова, дом 19, рядом с ТЦ «Шоколад»), Чехове (проезд ул. Чехова, около дома 3) и Химках (микрорайон Сходня, ул. Чапаева, рядом с домом 3, корпус 1).



Ценители мёда смогут посетить ярмарку «Весёлый пчеловод» в Щёлково, которая будет проходить в посёлке городского типа Фряново, микрорайон 2, ул. Молодёжная. Гурманы, предпочитающие вина, смогут насладиться разнообразием благородных напитков на винной ярмарке в Красногорске на Красногорском бульваре, дом 28.



Организаторы гарантируют высокое качество товаров, живое общение с производителями, дегустации и праздничную атмосферу. Полный график работы всех 223 площадок и точное время проведения каждой ярмарки можно найти на региональном портале «Мой АПК».