В Санкт-Петербурге празднуют китайский Новый год

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В Санкт-Петербурге с 25 января по 20 февраля проводится общегородской XI фестиваль «Веселый праздник весны», посвященный празднованию китайского Нового года. Этой ночью, на 29 января, впервые торжественно разведут Дворцовый мост и устроят звуковое шоу «Поющие мосты», во время которого прозвучит классическая музыка Китая.
«На протяжении последних 10 лет в честь празднования включалась красная подсветка одного из мостов Северной столицы. Это стало неофициальным символом Санкт-Петербурга для жителей Китая. Церемония разводки Дворцового моста будет транслироваться по центральному телевидению КНР», — сообщает «Петербургский дневник».Тем временем мастер фэншуй Анастасия Горностаева рассказала об апельсиновом ритуале, который принесет удачу в китайский Новый год. В беседе с «Москвой 24» эксперт поделилась, что на утро после новогодней ночи, 30 января следует собрать 108 апельсинов или любое другое количество, что кратно девяти, и прокатить их через порог по всему дому с шумом, радостью и добрыми пожеланиями.
«Далее апельсины надо оставить на полу около стен, углов на сутки (или максимум до трех суток). После этого фрукты необходимо съесть либо сделать из них сок», — пишет издание.Читайте также:
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