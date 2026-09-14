В Санкт-Петербурге предложили вернуть в школы уроки истории города

14 сентября 2026, 17:54

Фото: iStock/hxdbzxy

В Санкт-Петербурге стоит вернуть в школьную программу уроки истории города. Так считает руководитель проекта «Открытый город» Антон Иванов. С такой инициативой он намерен обратиться к губернатору Александру Беглову.





По словам Иванова, не стоило исключать этот предмет из учебного плана. И сейчас его нужно возвращать, поскольку изучать историю города важно начинать с детства.





«Я уверен, что именно с раннего возраста нужно закладывать знания и прививать любовь к городу. Потому что, не зная и не изучая его, невозможно положительно к нему относиться. Отсюда как раз растет вандализм», — приводит «Петербургский дневник» слова Иванова.