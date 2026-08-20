Сферум запустил всероссийский хакатон «Идея Фикс» для школьников и педагогов

20 августа 2026, 17:46

оригинал Фото: Министерство образования Московской области

Сферум при поддержке Минпросвещения России объявил о старте Всероссийского хакатона «Идея Фикс». Партнерами проекта стали сеть детских технопарков «Кванториум» и центры цифрового образования «IT-куб», сообщает Министерство образования Московской области.





Заявки на участие принимают до 20 сентября 2026 года. В команду должны войти от трех до пяти учащихся во главе с педагогом. От одной образовательной организации могут зарегистрироваться несколько команд.



На протяжении всего хакатона участников будет сопровождать чат-бот «Идея Фикс» в МАХ. Через него команды смогут зарегистрироваться, отправлять работы, узнавать результаты этапов и следить за важными датами.



Методическим партнером проекта выступает платформа VK Образование. Соревнование пройдет в три этапа. Сначала участники разработают идею образовательного проекта и представят ее в виде презентации до 27 сентября. С 5 октября эксперты начнут оценивать работы, а 20 октября определят по три лучшие команды от каждого региона. Они получат дипломы и подарки от Сферума и выйдут в полуфинал.



Фото: Министерство образования Московской области

На втором этапе школьники и педагоги представят готовые цифровые решения. Участники смогут выбрать продвинутый уровень — для проектов, созданных с нуля, — или базовый, предусматривающий использование конструктора ботов Botmother.



В полуфинале жюри определит 20 лучших проектов. Их авторы встретятся в Москве 12 декабря и представят свои сервисы экспертам на финале хакатона. Победители получат ноутбуки для разработки, умные колонки, подарки от партнеров и другие призы.



«Мы хотим предложить учащимся и педагогам не просто предложить свои идеи по улучшению платформы, но и поучаствовать в непосредственной разработке таких цифровых инструментов. Таким образом, они смогут прокачать свои навыки в ИТ-сфере, получить уникальный опыт и создать полезный сервис для всей страны»», — отметил вице-президент VK по стратегическим проектам Рустам Хайбуллов.