Внедрение ИИ в образование стало одной из главных тем Форума педагогов Подмосковья

27 августа 2026, 16:16

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Стоящие перед системой образования задачи обсуждают участники Форума педагогов Подмосковья, который проходит в Доме правительства Московской области. Ежегодное мероприятие организовано в преддверии нового учебного года.





Лучшими практиками делятся директора школ и колледжей, ректоры вузов и учителя. Они обсуждают профориентацию школьников, подготовку к олимпиадам, международное сотрудничество с образовательными организациями. В центре внимания – внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта в учебный процесс.



Ключевым событием форума стала пленарная сессия «Стратегия цифрового лидерства в образовании». В ней участвовали губернатор Московской области Андрей Воробьёв, министр просвещения России Сергей Кравцов, президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«Среди национальных проектов президента образование – всегда магистральная тема. Вопрос, как в современном мире дать такое образование, которое позволит человеку полностью реализовать себя. Для этого действует огромная программа обновления инфраструктуры: новые школы, интерактивные доски, компьютеры. Вторая важнейшая деталь – подготовка учителей. В современном мире они тоже должны быстро адаптироваться к новым технологиям. Третье – сами технологии. Раньше на уроках труда были стамеска, фрезерный и сверлильный станки. Сегодня это робототехника, компьютеры и искусственный интеллект», – сказал Воробьёв.

А. Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«В следующем учебном году масштабируем эту практику на все школы Подмосковья. Мы искренне благодарны и педагогам, и нашему партнёрству со Сбером, так как методики и учебники должны отвечать времени. Такую работу мы ведём вместе при поддержке Минпросвещения. Любой эксперимент несёт определенные риски и сложности. Но благодаря командной работе мы рассчитываем, что эти уроки помогут нашим детям быть мотивированными, научат их всему, что позволяет оставаться конкурентоспособными, строить своё будущее и реализовывать мечты», – отметил губернатор.

«Информационные технологии – это вызов, с которым сталкивается система образования. Мы не должны находиться в стороне, но всегда должны помнить, что во главе образовательного процесса стоит учитель. Мы никогда не откажемся от классической системы образования, но важно, чтобы информационные технологии служили для поддержки педагогов. Сегодня нужно подготовить школьников к использованию искусственного интеллекта. Мы поддерживаем эту работу, и с 1 сентября в некоторых школах Московской области вводится отдельный урок», – сказал Кравцов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Вводим его со второй четверти наступающего учебного года для учащихся 5-11 классов. Его смогут преподавать учителя математики, физики, информатики и другие педагоги. Сейчас вместе со Сбером, Яндексом и другими разработчиками выверяем методические рекомендации. Параллельно запускаем подготовку учителей. Важно, чтобы искусственный интеллект использовался как инструмент поиска информации и снятия рутинных задач», – добавил министр.

«Учитель – профессия, которая с каждым годом будет становиться только важнее. Именно учителя – архитекторы нашего будущего: они воспитывают поколение, которое завтра будет создавать будущее страны. У нас большой объем сотрудничества с Министерством просвещения. Важно, что Сергей Сергеевич Кравцов принял решение уже в этом году начать внедрение искусственного интеллекта в школах. Это масштабная задача, которую можно решить только вместе — государству, технологическим компаниям, Альянсу в сфере ИИ и вузам», – сказал Греф.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Профильные математические классы пользуются огромной популярностью. Мы видим этот запрос, направляем туда ресурсы, и как итог – средний балл по точным наукам у нас растёт. Огромное спасибо всей команде, которая готовит детей к школьным олимпиадам. Это особый преподавательский подход, дающий отличный результат», – заявил Андрей Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Мы видим, что сейчас в колледжи после девятого класса поступают 6-7 человек из 10. Накануне 1 сентября я посещал многие колледжи и видел отличный настрой ребят. Многие из них уже со второго или третьего курса параллельно с учёбой зарабатывают деньги. У детей есть чёткие планы на будущее. Они стремятся приобрести реальные практические навыки, получить достойный диплом, а затем 6-7 выпускников колледжей из 10 планируют потом получать высшее образование. И очень приятно, что наши вузы относятся к этому с пониманием и ждут ребят, у которых уже есть эти полезные практические навыки», – отметил губернатор.