В Санкт-Петербурге приведут в порядок здание и территорию Сытного рынка
В Санкт-Петербурге планируют провести реконструкцию здание и территорию Сытного рынка. К работам приступят уже этой осенью.
Разработкой концепции реновации территории и здания Сытного рынка в Санкт-Петербурге занимается архитектурное бюро Wowhaus, которое работало над реконструкцией Парка Горького, института «Стрелка» в Москве и театра «Камала» в Казани, сообщает «Петербургский дневник».
На территории рынка планируют разместить новые торговые павильоны, на вторых этажах которых обустроят летние террасы и амфитеатр. Внутри останется привычный рынок, но антураж станет более современным. Реконструкцию проведут постепенно и в несколько этапов. Благодаря этому закрывать торговую площадку не будут.
Уже этой осенью обновят павильоны для осуществления сезонной торговли на прилегающей территории. В здании полностью обновят торговое оборудование, мебель и временные перегородки. На сегодняшний день эксперты уже подготовили первые эскизы. Полностью концепция будет готова в течение нескольких месяцев.
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