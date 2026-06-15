В Кемерове скоро начнется масштабная реконструкция трамвайного маршрута №10
В Кемерове 20 июня приступят к проведению масштабной реконструкции трамвайного маршрута № 10. Об этом сообщил глава города Дмитрий Анисимов.
По данным «Сiбдепо», работы на проспекте Ленина пройдут от улицы Дзержинского до проспекта Кузнецкого. Там полностью демонтируют рельсы. Для движения автомобилей оставят по одной полосе в каждую сторону. В этой связи кемеровчан предупредили о затруднении трафика в этом месте.
«Трамваи №10 и №3 будут временно осуществлять движение только до остановки «КЭМЗ». Трамваи №5 и №8 будут временно курсировать по Кузнецкому проспекту только до остановки "КЭМЗ" без заезда на улицу Дзержинского», — отметил Анисимов.
Он подчеркнул, что трамвайным маршрутом № 10 ежедневно пользуются порядка 10 тысяч человек, пишет VSE42.RU. В рамках реконструкции заменят 24 км путей. Стыки рельсов сделают бесшовными, поэтому трамваи не будут стучать при движении. Отмечается, что по окончании работ дорога между конечными остановками, которые также отремонтируют, сократится с 63 до 40 минут.