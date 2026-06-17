В Раменском стартовала реконструкция стадиона «Сатурн»

17 июня 2026, 17:16

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Работы по реконструкции стадиона «Сатурн» начались в Раменском 7 июня. Завершить их планируют к октябрю. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Сейчас на стадионе проводят замену покрытия — теперь оно будет искусственным.





«Естественный газон требовал много усилий по уходу. Теперь это в прошлом. Новый будет всепогодным. Это позволит команде тренироваться круглый год», — рассказал замдиректора по общим вопросам футбольного клуба «Сатурн» Константин Климов.