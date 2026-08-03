SHOT: Электросамокат загорелся в многоэтажке на юге Москвы
В квартире на юге Москвы вспыхнул электросамокат, на место оперативно прибыли экстренные службы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошёл сегодня рано утром в 12-этажном доме на улице Речников в Нагатинском Затоне. Огонь охватил устройство на пятом этаже. Густой дым быстро заполнил подъезд и лестничные клетки. Некоторые жильцы просили о помощи из окон, другие сами покинули здание.
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Очевидцы уверяют, что находящиеся рядом со вспыхнувшим электросамокатом люди сумели потушить пламя собственными силами до прибытия спасателей. Приехавшие на место сотрудники МЧС лишь подтвердили, что все в порядке и дальнейшей угрозы нет. Информации о пострадавших не поступало. Причины возгорания техники устанавливаются.
Ранее «Радио 1» передавало, что в австралийском городе Голд-Кост группа из двенадцати обнажённых мужчин устроила забег по элитному прибрежному району на глазах у изумлённых прохожих. В Австралии сейчас зима. Температура воздуха в день случившегося составляла около 11 градусов Цельсия.