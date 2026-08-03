SHOT: Электросамокат загорелся в многоэтажке на юге Москвы

03 августа 2026, 07:23

Фото: iStock/Mickis-Fotowelt

В квартире на юге Москвы вспыхнул электросамокат, на место оперативно прибыли экстренные службы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.





Инцидент произошёл сегодня рано утром в 12-этажном доме на улице Речников в Нагатинском Затоне. Огонь охватил устройство на пятом этаже. Густой дым быстро заполнил подъезд и лестничные клетки. Некоторые жильцы просили о помощи из окон, другие сами покинули здание.



